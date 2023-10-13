Российские миротворцы свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Российские миротворцы с 19 сентября свернули восемь наблюдательных постов и еще 15 временных в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Напомним, Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
Читайте также:
МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе
Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
Екатерина Коршунова