Российские мусульмане выразили соболезнования журналисту Sputnik, потерявшему дочь

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Мусульмане России выразили искренние соболезнования журналисту Хайбару Акифи, который попал под обстрел ВСУ в Белгородской области, где он был ранен, а его дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самые искренние слова поддержки Хайбару Акифи. Ужасная трагедия. Терпения, сил и здоровья. Мусульмане Северного Кавказа разделяют ваше горе. Молитвенно мы с вами», - цитирует РИА Новости председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева.
Напомним, накануне генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. По его словам, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik,находится в реанимации.
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