Радио1
Главная / Новости / Общество/ Российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

Российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

«Известия»: В декабре российские пенсионеры получат двойную пенсию
30 ноября 2023, 03:06
Фото: Istockphoto.com/Denis Vostrikov

Фото: Istockphoto.com/Denis Vostrikov

В декабре 2023 года российские пенсионеры смогут получить сразу две выплаты по старости. Об этом пишут «Известия».

Часть пенсионеров, которые обычно получают пенсии до десятого числа ежемесячно, в конце декабря сможет получить сразу две выплаты. Поясняется, что такая возможность связана с тем, что из-за технической корректировки праздничных дат в декабре россиянам также выплатят и январскую пенсию.

Издание напоминает, что пенсии в России с 1 января 2024 повысят на 7,5%. Так, январская пенсия будет выплачены уже с учётом нововведений.

Читайте также:

Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход

Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений

Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
#пенсии
#выплаты
#пенсия
#россия
Читайте нас в
Independent: В США открыли вакансию просмотрщика рождественских фильмов
30 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/SeventyFour

Американский портал Cable TV ищет «главного по веселью» для оценки рождественских фильмов за зарплату в $2500 каждый месяц. Претендовать на это место вакансию смогут американцы старше 18 лет. Об этом сообщило издание Independent.
Новому сотруднику нужно будет посмотреть 25 фильмов за 25 дней и распределить их по категориям.
Фильмы для просмотра специалист сможет выбирать самостоятельно на 7 cтриминг-сервисах:  Netflix, Hulu, Disney , Amazon Prime, Max, Apple TV и Hallmark Movies Now. При этом работодатель оплатит утвержденному кандидату годовую подписку на каждый из них (в сумме около 975 долларов).

Будущего сотрудника попросят оценить не только просмотренные фильмы, но и сами стрим-сервисы, которые благодаря этому смогут отметить, насколько просто их использовать, сталкиваются ли пользователи с техническими проблемами и то, достаточно ли  большую подборку рождественских лент они имеют.

Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря.

Читайте также:

Ридли Скотт ответил на критику французами его нового фильма «Наполеон»

Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета

Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов
#вакансии
#сша
#рождество
#кино
#работники
Читайте нас в
Мэр Донецка заявил, что Адама Кадырова не делали почётным гражданином города
Мэр Донецка Кулемзин: Сын Кадырова не становился почётным гражданином города
30 ноября 2023, 00:12

Фото: iStock/Ianm35

Мэр Донецка Алексей Кулемзин официально опроверг присвоение Адаму Кадырову звания почётного гражданина города. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале. По его словам, украинские хакеры взломали сайт донецкой администрации, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение.
«На данный момент специалистами принимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПСО Украины», — написал Кулемзин, призвав жителей города доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Baza со ссылкой на распоряжение администрации Донецка сообщила о том, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал почётным гражданином города, поскольку он «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».

17 ноября Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А 9 ноября трёх сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности своего отца.

Читайте также:

Сын Кадырова Адам стал почётным гражданином Донецка

Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура

В Кремле прокомментировали госнаграды сына Кадырова Адама
#рамзан кадыров
#донецк
#хакер
Читайте нас в
Из-за снегопада аэропорты Москвы начали массово отменять или задерживать рейсы
29 ноября 2023, 23:54

Фото: iStock/anyaberkut

Более двух десятков авиарейсов было задержано или отменено на фоне снегопада сразу в трех московских аэропортах — Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», которые приводит газета «Известия».
Так, по информации на 22:47 мск 29 октября во Внукове задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедове задержали семь и один отменили. В Шереметьеве пять рейсов задержаны и два отменены.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды. 

Читайте также:

Пилот Сытник заявил об опасности снега для полётов

Москву накроет очередной снегопад вечером 29 ноября

«Чёрная метель» в Москве: когда непогода отступит от региона
#аэропорт внуково
#шереметьево
#аэропорт домодедово
#авиарейсы
#задержки
#снегопад
Читайте нас в
Волонтёры из Жуковского очистили от снега мемориалы Великой Отечественной войны
29 ноября 2023, 21:35

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Студенческий волонтёрский отряд Авиационного техникума им. В. А. Казакова Жуковского очистил от снега памятник, мемориал и Вечный огонь в городе, посвящённые памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что чистка снега проходила в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» от Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Как передали в пресс-службе, участие в такой патриотической акции очень важно для студентов техникума, поскольку позволяет не только почтить память о героях Великой Отечественной войны, но и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Для ребят уборка снега на памятниках и мемориалах является символическим актом.

Читайте также:

Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»

В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек
#уборка
#память
#волонтёр
#студент
#история
Читайте нас в
Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»
29 ноября 2023, 21:18

Фото: Радио 1

Студент-волонтёр Авиационного техникума им. В. А. Казакова, Тимофей Салтаев стал добровольцем на форуме-выставке «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.
Уточняется, что Тимофей оказывал на мероприятии помощь, выполняя различные задачи, включая обеспечение порядка и безопасности, встречу гостей и сопровождение их к стендам. Ему также удалось пообщаться с различными людьми, включая представителей делового сообщества и специалистов из различных сфер деятельности.

На мероприятии Тимофей показал высокие профессионализм, ответственность и активное участие в организации и проведении выставки. В пресс-службе отметили непреходящий вклад молодого человека в обеспечение комфортной обстановки и безопасность на форуме.

Читайте также:

В музее Зои Космодемьянской наградили юных героев Подмосковья

Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»

На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
#россия
#помощь
#выставки
#волонтёр
#студент
Читайте нас в
Путин назвал перспективное направление в российской науке
Путин заявил, что генетика – наиболее перспективное направление исследований
29 ноября 2023, 20:27

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Генетические исследования являются наиболее перспективным направлением в России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных.
По словам президента, отношение к генетике в России сильно поменялось. Учёные, которые будут иметь успех в этой области, будут лучшими и получат судьбоносные преимущества, подчеркнул Путин. 

Глава государства призвал внимательно относиться к области генетики, чтобы не пропустить важные моменты. 

Ранее президент в ходе Конгресса отметил, что Россия смогла слезть с технической иглы Запада, на которую страну подсадили в надежде, что слезть с неё практически невозможно. Однако российские учёные своим трудом разрушили все ожидания Запада.  

Читайте также:

Российская наука стремительно выходит из-под влияния Запада, заявил Путин

Российские ученые разработали фитопрепарат для лечения поздних стадий рака

Российские учёные разработали алгоритм распознавания симптомов инсульта
#владимир путин
#наука
#медицина
#развитие
#ученые
#россия
Читайте нас в
Росстат: безработица в России достигла рекордно низких показателей
Росстат: безработица впервые в истории России достигла 2,9%
29 ноября 2023, 19:58

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Уровень безработицы в России в октябре достиг минимальных значений за всю новейшую историю страны, следует из данных Росстата.
Отмечается, показатель безработицы составил 2,9%, что является минимальным значением с начала 1990-х годов. 
 
До этого, в течение трёх месяцев безработица оценивалась в 3%. 

Показать безработицы оценивается исходя из результатов выборочных опросов. В прошлом месяце порядка 2,2 миллионов россиян в возрасте от 15 лет были не трудоустроены, но активно занимались поиском работы. 

Численность безработных россиян сократилась на 23%, по сравнению с данными того же периода прошлого года. Так, в октябре этого года количество работающих россиян составило 74,1 миллиона человек, а в прошлом – 72,1 миллиона человек. 

Читайте также:

В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица

Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
#росстат
#безработица
#россия
#статистика
Читайте нас в
В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
29 ноября 2023, 19:56

В 2024 году в России состоится первый Международный фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Проект носит имя известного композитора, патриарха музыки для детей, Народного артиста РФ Владимира Яковлевича Шаинского.
Целями проекта является возрождение жанра детской песни в России, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, которые были написаны для самых юных слушателей, популяризация данным произведений с помощью медийных возможностей фестиваля. 

Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.

Отмечается, что региональный этап фестиваля «Шаинский-Фест» пройдет Подмосковье в феврале-апреле следующего года.

Читайте также: 
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье

В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

#подмосковье
#фестиваль
#проект
#день защиты детей
#рф
Читайте нас в
Депутат Алтухов: В Госдуму внесли законопроект о разрешении рекламы виноделен
29 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен.
Необходимость принятия таких мер объясняется тем, что реклама привлечёт туристов и способствует развитию отрасли, поддерживаемой государством.

«Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — уточнил в беседе с NEWS.ru Алтухов.

Читайте также:

Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%

Экономист Черниговский утверждает, что стоит выбирать российскую алкогольную продукцию

Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
#инвестиции
#реклама
#вино
#госдума
#алкоголь
Читайте нас в
Достижения.рф