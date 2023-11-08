Российские работодатели назвали основные проблемы в коллективе

Каждый человек ежедневно сталкивается с определенным набором стресс-факторов. Однако, если поменять приносящую несчастье работу и пересесть с вечно ломающегося автомобиля на новый вполне себе реально, то вот избавиться от всех грубых и невоспитанных людей – просто не возможно физически.