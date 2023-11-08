Российские работодатели назвали основные проблемы в коллективе

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Исследование «Группы Ренессанс страхование» показало, что наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются российские компании в коллективе, являются выгорание, сильный стресс и снижение вовлеченности сотрудников в работу.
Так ответили 18, 16 и 7% опрошенных соответственно.
При этом, психологическое состояние своих сотрудников отслеживает лишь 20% работодателей, в то время как 14% основывается просто на опросах внутри коллектива.
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«Чаще всего работодатели ищут решения проблем с обстановкой в коллективе, но это следствие. Реальные топ-5 причин токсичного климата, с которыми приходится работать психологам, — это выгорание, высокий уровень стресса и тревожности, отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде, снижение вовлеченности в работу», — отметила в беседе с Газета.ру управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.
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Мелисса Тимофеева