Российские работодатели перечислили плюсы подработок на стороне

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Согласно совместному исследованию сервиса «Работа.ру» и платформы «Подработка» выяснилось, что российские работодатели видят плюсы в подработках сотрудников, которые выражаются в допзаработках и новых контактах.
Так считают 71 и 41% опрошенных соответственно. Также 22% представителя организаций отметили, что дополнительная работа на стороне вносит разнообразие в рабочие задачи, а 19% высказали мнение, что она снижает риск выгорания.
Однако, отмечается, что 47% респондентов считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основной работе, 38% убеждены, что дополнительная занятость никак не влияет на работу, а 15%, в свою очередь, заявили о положительном влиянии подработки. Однако в том, что дополнительная занятость не влияет на этот фактор, уверены рекрутёров.
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Однако, отмечается, что 47% респондентов считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основной работе, 38% убеждены, что дополнительная занятость никак не влияет на работу, а 15%, в свою очередь, заявили о положительном влиянии подработки. Однако в том, что дополнительная занятость не влияет на этот фактор, уверены рекрутёров.
«44% работодателей считают, что существует риск возникновения конфликта интересов из-за подработки. Ещё 44% уверены, что работники могут использовать ресурсы компании. За быстрое выгорание работника переживают 38% рекрутёров. Также 38% опрошенных думают, что подработка отвлекает от выполнения основных обязанностей, 36% отмечают снижение результативности работы», — приводит RT текст исследования.
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Мелисса Тимофеева