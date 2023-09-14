Российские работодатели рассказали о плюсах и минусах удалёнки

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что российские работодатели, которые оставили удалённый режим работы для сотрудников, отметили более высокую продуктивность благодаря такому формату.
При этом, 68% респондентов отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис.
Плюсами назвали и возможность не платить за аренду офиса, повышение продуктивности и исключение опозданий на работу.
Среди минусов российские работодатели перечислили маленькую эффективность решений серьёзных рабочих задач, меньшую сплочённость и вовлечённость коллектива, а также сложность контроля за эффективностью кадров.
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«Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удалёнке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удалённом формате можно не выходить из дома в плохую погоду, не тратить время на дорогу до офиса», — приводит RT текст исследования.
Среди минусов российские работодатели перечислили маленькую эффективность решений серьёзных рабочих задач, меньшую сплочённость и вовлечённость коллектива, а также сложность контроля за эффективностью кадров.
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Мелисса Тимофеева