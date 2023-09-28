Российские разработчики выпустили треш-игру «Русы против ящеров»

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Российская команда «the Bratans» выпустила игровую новинку «Русы против Ящеров». Редакция «Радио 1» расскажет, чего ждать от игры и почему ее основой стал популярный мем.
«Русы против ящеров»: стим
Игроку предстоит выбрать одного из трех героев-богатырей, каждый из которых наделён способностями и оружием. Персонажам предстоит одолеть соперников, которыми будут ящеры, рептилоиды и другие «монстры». Разработчики обещают эпичные сражения, мощные бои, разнообразные локации, безупречную графику игры и обворожительные пейзажи. Игроки окунутся в атмосферу древней цивилизации, которая вступает в противостояние с захватчиками. В описании игры в Steam говорится, что «ироды» и полчища Ящеров посягнут на святые места предков, а древним Русам предстоят сражения с врагами ради спасения мира.
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«Древние Русы против ящеров»: мем
Отечественная студия выпустила игру, основанную на мемах, которые распространились в сети в 2023 году. Мемы посвящены войне древних русов и ящеров, которая развернулась во времена древнерусской империи во время великой войны с рептилиеподобными захватчиками. Теория такого противостояния появилась в марте 2023 года на ютуб-канале «Профессора Багирова». Автор короткометражных роликов представляется кандидатом исторических наук и заявляет, что занимается разоблачением ящерской теории заговора. В первом ролике «профессор» читает лекцию о том, как древние русы противостояли цивилизации ящеров, которые намеревались захватить вселенную. Он также убежден, что именно рептилии внедрили «лженауку» математику. Видео «профессора» стали популярны в сетях, а вскоре появились мемы с изображением древних русов-богатырей и ящеров.
Древние Русы против ящеров»: трейлер
На трейлере игры можно увидеть восемь полигонов, на которых игрокам предстоит сражаться с противником, трех героев-богатырей, которых можно выбрать в качестве игровых персонажей, зеленых ящеров и зрелищные спецэффекты.
«Древние Русы против ящеров»: цена
«Русы против Ящеров» доступна пользователям за 37 рублей. Такая скидка будет действовать до 4 октября. Отзывы пользователей на редкость положительные. 98% игроков в восторге от отечественной игровой новинки.
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