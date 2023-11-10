Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.