Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»

Фото: iStock/Ridofranz
В период с 20 ноября по 10 декабря 2023 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
В уроке смогут принять участие ученики с 1 по 11 классов. Школьники смогут ознакомиться с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Также им объяснят принципы работы алгоритмов компьютерного зрения и продемонстрируют технологии, позволяющие отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.
Мероприятие организовано Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.
Таким образом, школьники примерят на себя роли исследователей и создадут систему, которая поможет найти пропавшего барса.
Уточняется, что принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания будут трех уровней сложности и разделены для младших, средних и старших классов. После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.
Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.
Читайте также:
Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»
В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»
Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ
Мероприятие организовано Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.
«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. Предстоящий «Урок цифры» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», — рассказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.
Таким образом, школьники примерят на себя роли исследователей и создадут систему, которая поможет найти пропавшего барса.
Уточняется, что принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания будут трех уровней сложности и разделены для младших, средних и старших классов. После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.
Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.
Читайте также:
Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»
В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»
Профессор Алексейчева заявила о пользе внедрения ИИ на ЕГЭ
Элина Позднякова