Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo
Четверо российских школьников завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Венгрии с 28 августа по 4 сентября.
Telegram-канал «Большая перемена» сообщает, что призёрами стали Гимран Абдуллин (Казань), Иван Пискарев (Москва), Валерий Родионов (Казань), Антон Степанов (Москва).
Команда школьников была возглавлена руководителем Центра развития IT-образования МФТИ Алексеем Малеевым и доцентом факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андреем Станкевичем.
Олимпиада в Венгрии проходит ежегодно с 1989 года. Участие принимают ученики из 90 стран мира. Интеллектуальное соревнование проходит в 2 тура, каждый из которых длится по 5 часов. За это время участники должны решить и запрограммировать 3 алгоритмические задачи.
Читайте также:
Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном
Подмосковные лицеисты прошли следующий этап отбора сборной России на международную олимпиаду по физике
Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов
Команда школьников была возглавлена руководителем Центра развития IT-образования МФТИ Алексеем Малеевым и доцентом факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андреем Станкевичем.
Читайте также:
Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном
Подмосковные лицеисты прошли следующий этап отбора сборной России на международную олимпиаду по физике
Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов
Мария Фирсова