Российские силовики разыскивают иноагента Марка Фрейгина*

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Фрейгин* выступал защитником на процессах против группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году он был лишен статуса адвоката. Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы решила, что его поведение не отвечает требованиям профессиональной этики, поскольку Фрейгин* позволял себе в социальных сетях использование нецензурных выражений в адрес своих коллег и их клиентов.
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