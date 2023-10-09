Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи абонентам в Израиле

Фото: iStock/Pinkypills
Российские операторы Tele2, «Мегафон» и «Билайн» обнуляют плату за связь для клиентов, находящихся в Израиле.
МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера российского посольства в Израиле, посольства Израиля в России, а также на горячую линию «Аэрофлота», сообщает РИА Новости.
В понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, которые находятся в Израиле, из-за напряженной ситуации в стране. Особый режим начнёт действовать в полночь с 9 на 10 октября и продолжит работать до 22 октября, несмотря на отрицательный баланс и тарифный план.
Читайте также:
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
В понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, которые находятся в Израиле, из-за напряженной ситуации в стране. Особый режим начнёт действовать в полночь с 9 на 10 октября и продолжит работать до 22 октября, несмотря на отрицательный баланс и тарифный план.
«Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней», - сказано в сообщении пресс-службе «Билайн».Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью. Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.
«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.Утром 7 октября Израиль оказался под ракетной атакой из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Читайте также:
Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
Мария Фирсова