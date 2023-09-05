Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии





По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов, посетивших Индонезию к июлю 2023 года, составила 8,24 дня, но российские туристы значительно превзошли этот показатель, задерживаясь в среднем на 46 дней.Отмечается, что самая короткая средняя продолжительность пребывания в Индонезии была у туристов из Гонконга, составив всего 2,12 дня.Общее количество иностранных посетителей Индонезии в июле 2023 года составило 1,12 миллиона человек. Среди них наибольшее число прибыло из Малайзии — 156 тысяч человек, в то время как из России в страну прибыло всего 11 тысяч туристов.Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпускаКорабли Тихоокеанского флота прибыли в Приморье для эвакуации туристов«Россия» возобновит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай к началу бархатного сезона в ОАЭ