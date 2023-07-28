Российские туристы в Батуми спели протестующим «Катюшу» прямо с палубы лайнера

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Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, прибывшего накануне в порт Батуми из Сочи, ответили протестующим на берегу представителям оппозиции коллективным исполнением песни «Катюша». Об этом рассказал один из находившихся на борту судна туристов.
Запели пассажиры когда корабль уже отходил от причала, сообщил россиянин в беседе с корреспондентом РИА Новости. В это время на берегу собралось около 50 человек и стали что-то скандировать. По словам туриста, его соотечественникам на палубе это не понравилось и они решили немного «потроллить» протестующих.
Россиянин также отметил, что несмотря на недовольство протестующих прибытием корабля, никаких драк и стычек не было, все было очень мирно и спокойно, а на набережной дежурила полиция.
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«Мы стали кричать: «Спасибо за все!», «До новых встреч!», «Мы вас тоже любим!». Поскольку дело происходило сразу после ужина, наш сытый и довольный народ решил спеть для «провожающих» хорошую песню и хором затянул «Катюшу». У них из динамиков тоже звучала какая-то народная музыка, но наш импровизированный хор пел намного громче и полностью заглушил ее», — рассказал собеседник агентства.
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Александр Бойцов