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Российские ученые создали легкий бетон со скорлупой кокоса

05 сентября 2023, 10:37
Фото: istockphoto/wastesoul

Фото: istockphoto/wastesoul

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона со скорлупой кокосового ореха. Этот материал будет дешевле аналогов на 15%, а также конструкции из него отличаются повышенной легкостью.

В последнее время во всем мире все большую актуальность приобретает поиск строительных материалов и смесей на основе либо с содержанием растительных отходов. Скорлупа кокосовых орехов, широко используемых в разных регионах мира, является одним из видов таких отходов, передает журнал Materials.

В новом составе бетона, разработанном специалистами ДГТУ, скорлупа кокоса по массе будет составлять 10%. Ее использование поможет решить проблему утилизации этого типа отходов, а также вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле существующих аналогов, а по прочности и другим эксплуатационным характеристикам либо не уступает, либо превосходит их, отмечают разработчики. Научный коллектив ДГТУ планирует продолжать поиски растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне.

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Заведующую детсадом уволили из-за интимных фото в сети
Заведующую детсадом в Красноярске уволят за откровенное видео в соцсетях
05 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/oleghz

В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротических фотографий, которые она опубликовала в социальной сети. Об этом сообщил изданию РИА Новости источник в горадминистрации.
По словам собеседника издания, в отношении женщины будет проведена прокурорская проверка.  

Заведующая детским садом опубликовала в социальной сети снимки, на которых она позирует с обнаженной грудью, отчасти прикрытой веществом белого цвета. Возмущенные родители воспитанников обратились к руководству дошкольного заведения с требованием уволить девушку.  

Кроме откровенных снимков заведующую детским садом обвинили в грубом отношении к сотрудникам и неправомерном урезании зарплат. 

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#родители
#детсад
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Отец ребёнка с СМА вышел на пикет к зданию прокуратуры в Екатеринбурге и требует лекарства для сына
URA.RU: Отец ребёнка-инвалида вышел на пикет в Екатеринбурге
05 сентября 2023, 10:44

Фото: iStock/AlexRaths

Екатеринбуржец Дмитрий Бахтин, который воспитывает сына с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), вышел на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Об этом агентству URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
Женщина уточнила, что Дмитрий требует исполнения решения суда, которое заключается в предоставлении ребёнку швейцарского лекарства «Рисдиплам».

Кроме того, Липинская заявила, что мужчина готов стоять у здания прокуратуры каждый день, лишь бы спасти ребёнка.

Ранее сообщалось, что ребёнок с инвалидностью, мать которого требует предоставления жилья, был вынужден ползком добираться до третьего этажа Вахитовского районного суда Казани из-за отсутствия пандусов.

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#инвалиды
#отец
#лекарства
#прокуратура
#суд
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В столичных аэропортах задержали более 15 рейсов
05 сентября 2023, 10:32

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано порядка 15 рейсов, также пять рейсов отменены вовсе. Такие данные приводит сервиса «Яндекс. Расписания».
Согласно сообщению, по состоянию на 3.20 по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов, четыре рейса отменены. При этом в Домодедово задержаны пять рейсов, и один отменили. В Шереметьево также задержаны два рейса.

Таким образом, сервис Flightradar24 говорит, что в небе над югом столицы нет ни одного самолета.

При этом по состоянию на 7.30 по мск столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.

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#шереметьево
#домодедово
#внуково
#сервис
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МИД Кубы: Раскрыта сеть вербовки кубинцев для участия в СВО
05 сентября 2023, 10:05

Фото: iStock/btgbtg

МВД Кубы раскрыло сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинцев к участию в СВО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кубы.
В ведомстве отметили, что власти страны выступают против проведения Россией операции на Украине, а действия «врагов Кубы» направлены на то, чтобы представить государство как соучастницу этих событий.

Уточняется, что схема предполагала принуждение к военной службе как кубинцев, проживающих в России, так и местное население Кубы.

Власти страны будут предпринимать меры по борьбе с теми, кто вербует граждан Кубы.

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#украина
#россия
#сво
#население
#государство
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Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала планировавшего примкнуть к ВСУ жителя Кубани
05 сентября 2023, 09:51

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержанный подозревается в приготовлении к госизмене. 

Житель Кубани установил контакты с представителем спецслужбы Украины по собственной инициативе. Мужчина намеревался принять участие в военных действиях на территории Украины на стороне ВСУ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.  

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#уголовное мужчина
#всу
#украина
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Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки
05 сентября 2023, 09:38

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С момента начала работы операторы службы спасения 112 приняли и обработали 78,5 миллионов обращений и оказали оперативную помощь тем, кто попал в беду.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Из общего числа звонков, около 20 миллионов раз обратившимся требовалась скорая медицинская помощь, для вызова полиции и ГИБДД обращались более 7 миллионов раз, в пожарно-спасательную службу — более 800 тысяч обращений и порядка 38 тысяч жителей просили психологическую помощь. Также, более 3 тысяч вызовов поступило на иностранных языках.

Сегодня в Систему-112 Подмосковья входит порядка 500 объектов, более 3,8 тысячи операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб. Вся деятельность и развитие службы проходит в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

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#служба
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Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год
В России фиксируют спрос на специалистов в автомобильном бизнесе
05 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/SergeyTikhomirov

Летом 2023 года число вакансий для представителей автомобильного бизнеса выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А поиск, удержание и мотивация сотрудников являются ключевыми вопросами для руководителей автобизнеса в 2023 году. Такие данные «Радио 1» предоставил сервис Авито Работа и отдел консалтинга сервиса Автохаб (проект Авито).
Согласно исследованию, средние зарплатные предложения в автомобильном бизнесе выросли на 18%. В конце лета прошлого года работодатели были готовы платить в среднем 62 581 рубль, сейчас эта сумма составляет 73 656 рублей в месяц.

Также на рынке труда вырос спрос на сотрудников в отрасли автомобильного бизнеса, которые могут и готовы работать с Китаем. Таких вакансий стало на 98% больше. Заинтересованность соискателей в трудоустройстве в китайских сегментах бизнеса также выросла на 29%.

В разрезе отдельных профессий показательно изменение по такой специальности как автоэлектрик. Количество предложений о работе по стране для этой профессии выросло на 110%, а предлагаемая зарплата — на 18%, и достигла отметки 84 611 рублей в месяц.
Число вакансий для автомаляров выросло на 90%, а средние зарплатные предложения — на 12% (92 198 рублей). За ними идут автомеханики с приростом вакантных мест на 70% и автослесари — 68%. Увеличение предлагаемой оплаты труда составило 8% (79 907 рублей) и 15% (77 144 рубля) соответственно.

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#зарплата
#профессии
#работа
#авто
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Во вторник утром подмосковные дороги загружены на 5 баллов
05 сентября 2023, 09:00

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 5 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано больше 905 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на  Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#телефон
#шоссе
#минтранс
#пробки
#автомобилисты
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Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ограничений
05 сентября 2023, 07:45

Фото: iStock/skyNext

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что минувшей ночью были ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево. Воздушные суда были направлены на запасные аэродромы. Сейчас все пассажиры доставлены в аэропорты назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены. По данным на 5:25 5 сентября во «Внуково» задержаны 24 рейса, два отменены. Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево». Ограничения были связаны с попыткой Киева атаковать Москву беспилотниками.

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#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#аэропорт полеты
#ограничения
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