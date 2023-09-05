Российские ученые создали легкий бетон со скорлупой кокоса

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В новом составе бетона, разработанном специалистами ДГТУ, скорлупа кокоса по массе будет составлять 10%. Ее использование поможет решить проблему утилизации этого типа отходов, а также вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле существующих аналогов, а по прочности и другим эксплуатационным характеристикам либо не уступает, либо превосходит их, отмечают разработчики. Научный коллектив ДГТУ планирует продолжать поиски растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне.
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