Российские ученые создали сверхпрочный кирпич из отходов добычи алмазов

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Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) получили образец прочного клинкерного кирпича, изготовленного из отходов алмазодобывающих предприятий. Как отметили в университете, эта продукция абсолютно безвредна для здоровья.
К главным достоинствам нового строительного материала можно отнести его прочность и низкую гигроскопичность. На данном этапе коллектив авторов собирается подготовить инвестиционный проект по строительству кирпичного завода в районе алмазных месторождений.
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