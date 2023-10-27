Российские учителя перестанут проверять домашнюю работу вручную

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В России планируют внедрить систему автоматической проверки домашнего задания школьников. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов в ходе всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске.
Он отметил, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования изначально будет соответствовать требованиям Минпросвещения и Минцифры. Её планируется предоставить регионам, у которых нет возможностей для развития собственных решений. В настоящее время точно известно, что типовое решение будет применяться на базе МЭШ («Московская электронная школа»).
Качанов добавил, что использование типовой системы будет необязательно, оно осуществится на добровольной основе. Однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным.
Замминистра Минцифры отметил, что одним из важных моментов является внедрение автоматической проверки домашнего задания. По его словам, такое нововведение должно стать требованием, и войдёт в типовое решение.
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Качанов добавил, что использование типовой системы будет необязательно, оно осуществится на добровольной основе. Однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным.
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Анастасия Чинкова