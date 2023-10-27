Российские учителя перестанут проверять домашнюю работу вручную





Он отметил, что типовая государственная информационная система в сфере общего образования изначально будет соответствовать требованиям Минпросвещения и Минцифры. Её планируется предоставить регионам, у которых нет возможностей для развития собственных решений. В настоящее время точно известно, что типовое решение будет применяться на базе МЭШ («Московская электронная школа»).Качанов добавил, что использование типовой системы будет необязательно, оно осуществится на добровольной основе. Однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным.Замминистра Минцифры отметил, что одним из важных моментов является внедрение автоматической проверки домашнего задания. По его словам, такое нововведение должно стать требованием, и войдёт в типовое решение.В Госдуму внесут законопроект,Всё дышит на ладан: Учителя попросили властиВ российских школахпо иностранным языкам