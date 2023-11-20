Российские учёные изобрели снижающую холестерин муку

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Учёные Российского биотехнологического университета запатентовали технологию получения нового вида муки из соевого шрота, способного снижать уровень холестерина и улучшать обмен веществ.
Отмечается, что созданная мука является богатым источником белка, клетчатки, железа, марганца и калия.
А вот исследователи из США разработали первую в мире систему разведения корабельных червей, чтобы сделать из вредителей питательную пищу. Как передают argumenti.ru со ссылкой на phys.org, учёные обнаружили, что уровень витамина B12 в червях выше, чем в большинстве других двустворчатых моллюсков и чем в голубых мидиях.
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«Соя — это не только белки, она содержит необходимые для человеческого организма минеральные вещества: калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С», ─ прокомментировал в беседе с RT автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Роман Кандроков.
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Мелисса Тимофеева