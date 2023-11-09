Российские учёные нашли метод создавать аналоги природных стёкол

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных семей от налога на доходы физических лиц. Редакция «Радио 1» расскажет, поможет ли это решить проблему семей, которые воспитывают трех и более детей, будет ли принята инициатива, и как на предложение отреагировали в Госдуме.