Российские учёные нашли метод создавать аналоги природных стёкол

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff
В Санкт-Петербурге учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ синтезировали искусственные аналоги природных стёкол, которые формируются из-за падения метеоритов.
«Наша научная группа разработала метод, который позволяет получить искусственные стекла, содержащие наночастицы оксидов железа. Для этого мы создали условия, максимально приближенные к тем, в которых космогенные горные породы формируются в природе без вмешательства человека», – пояснила в беседе с Газета.ру соавтор исследования, доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.
Отмечается, что эти импактиты – породы, образующиеся в результате падения метеоритов на Землю – в дальнейшем могут применяться в медицине.
Читайте также:
Ученые из Дубны получили премии губернатора Подмосковья
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Физик Сазанов: «Применение нейросетей будет приводить к научным открытиям»
Мелисса Тимофеева