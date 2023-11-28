Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять силой мысли

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Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять с помощью силы мысли. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Эксперт рабочей группы компании-разработчика Владимир Конышев рассказал, что такие квадрокоптеры можно использовать при проведении различных соревнований, а также для подготовки будущих пилотов. Умение управлять сложными беспилотниками с помощью силы мысли позволяет выработать стрессоустройчивость, научиться контролировать эмоции и улучшить концентрацию внимания.
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Анастасия Чинкова