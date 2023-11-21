Российские учёные создали аппарат для снижения тремора

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff
Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали электронный неимплантируемый нейростимулятор для снижения тремора, в частности, при болезни Паркинсона.
Отмечается, что аппарат испытали на пациентах с болезнью Паркинсона. Так, аппарат подавляет тремор рук. Аналогов ему на российском рынке нет.
После всех испытаний разработчики планируют выпустить предсерийный образец. Такой нейростимулятор может выйти на рынке после всех должных медицинских проверок примерно через два года.
Читайте также:
Учёные назвали продукты, употребление которых продлевает жизнь
Российские учёные изобрели снижающую холестерин муку
Учёные из России выяснили новую функцию селезенки
«Нужны дополнительные исследования для отработки методики проведения стимуляции и повышения стабильности результатов терапии. Параллельно мы разрабатываем промежуточный прототип в виде браслета, чтобы пациентам было удобно применять устройство в повседневной жизни», — отметил в беседе с Газета.ру биоинженер Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины ДВФУ Александр Артеменко.
Читайте также:
Учёные назвали продукты, употребление которых продлевает жизнь
Российские учёные изобрели снижающую холестерин муку
Учёные из России выяснили новую функцию селезенки
Мелисса Тимофеева