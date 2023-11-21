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Российские учёные создали аппарат для снижения тремора

21 ноября 2023, 17:04
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали электронный неимплантируемый нейростимулятор для снижения тремора, в частности, при болезни Паркинсона.
Отмечается, что аппарат испытали на пациентах с болезнью Паркинсона. Так, аппарат подавляет тремор рук. Аналогов ему на российском рынке нет.

«Нужны дополнительные исследования для отработки методики проведения стимуляции и повышения стабильности результатов терапии. Параллельно мы разрабатываем промежуточный прототип в виде браслета, чтобы пациентам было удобно применять устройство в повседневной жизни», — отметил в беседе с Газета.ру биоинженер Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины ДВФУ Александр Артеменко.


После всех испытаний разработчики планируют выпустить предсерийный образец. Такой нейростимулятор может выйти на рынке после всех должных медицинских проверок примерно через два года.

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#наука
#медицина
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Минюст внёс организацию Civic Council в список нежелательных
21 ноября 2023, 22:16

Фото: iStock/eric1513

Организация Civic Council («Гражданский совет») признана нежелательной в Российской Федерации, об этом сообщает министерство юстиции на своём официальном сайте.
Организация «Гражданский совет» была создана в Польше. Её деятельность заключалась в привлечении россиян на службу в ряды Вооруженных сил Украины. 

Отмечается, что организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 3 ноября. 

На прошлой неделе министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову*, известную по сериалу «Ольга». По словам представителей министерства, поводом для внесения Трояновой* в перечень лиц, выполняющих функции иноагентов, стали высказывания актрисы в российской армии и проведения спецоперации на Украине, а также тот факт, что она сотрудничала с иностранными компаниями.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ
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#польша
#россияне
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В Подмосковье зимой зальют более 180 открытых катков
21 ноября 2023, 21:25

Фото: Минблаго МО

В Московской области предстоящей зимой будет работать 181 открытый каток. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«Запланирован запуск 181 открытого катка, 30 из которых – с искусственным льдом. Планируем значительно расширить инфраструктуру для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых больших катков с искусственным льдом в разных городах Подмосковья», – рассказал Хайкин.
По словам министра, катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, в городском парке Ивантеевки, на Советской площади в Коломне и в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа.
 
Общие требования для каждого катка – прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, белый лёд, раскатанный по специальной техника для заливки. Посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками, посетить точки продажи согревающих напитков и питания.  
 
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В Электростали устраняют нарушения в котельной «Восточная»
21 ноября 2023, 21:00

Фото: МинЖКХ МО

В котельной «Восточная» в городском округе Электросталь продолжают устранять нарушения, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. Сейчас работают три котла, температура теплоносителя растёт.
«Для нормализации температурного режима АО «ВКС» переводит работу котельной с двухконтурной на одноконтурную с перестройкой гидравлического и температурного режимов работы внутри котельной. Это высвободит два теплообменника для проведения работ по их прочистке», – говорится в сообщении.
Помимо этого, специалисты ведут промывку фосфорной кислотой двух теплообменников «Ридан» из пяти. Как пояснили в Минэнерго, при любой схеме работы котельной как минимум три теплообменника должны постоянно находиться в работе.
 
В пресс-службе отметили, что в ноябре жителям микрорайона «Восточный» произведут перерасчёт оплаты за отопление и горячее водоснабжение. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Путин заявил, что Россия – страна возможностей для молодёжи
Путин: на фестивале молодёжи иностранцы смогут увидеть РФ такой, какая она есть
21 ноября 2023, 20:59

Фото: iStock/Kar-Tr

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который стартует ровно через 100 дней, молодёжь со всего мира сможет узнать настоящую Россию. Об этом глава государства заявил в ходе видеообращения к участникам старта отсчёта до начала фестиваля.
Президент рассказал, что одной из целей фестиваля станет презентация России молодёжи со всего мира. Они смогут увидеть страну «такой, какая она есть»: с природным, культурным и национальным разнообразием. А также во время проведения мероприятия ребята смогут познакомиться со своими талантливыми и целеустремлёнными сверстниками из России.

Также Путин отметил, что Россия – это страна возможностей, прежде всего для перспективной молодёжи, которая может найти пути для реализации своих проектов на огромной российской территории. По словам президента, будущее России – за молодёжью. 

Всемирный фестиваль молодёжи стартует в конце марта 2024 года. Он пройдёт в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира.

По данным, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова, на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств. 

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#владимир путин
#фестиваль
#россия
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#развитие
#молодёжь
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Волошин: сад в Химках после реконструкции сможет принимать вдвое больше детей
21 ноября 2023, 20:00

Фото: администрация г. о. Химки

После реконструкции мощность детского сада №9 в Новых Химках удвоится – туда смогут ходить 320 воспитанников. Он этом заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с педагогами и родителями дошкольников Волошин проверил ход реконструкции здания. Его фактически строят с нуля. На месте старого корпуса обустроили фундамент, возвели перекрытие подвала и выполнили гидроизоляцию. Работы планируют завершить до конца 2024 года.
«Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь благодаря полной реконструкции мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках», – сказал Волошин.
Площадь детского сада после реконструкции удвоится и составит почти 5 тыс кв м.
«Я работаю в этом саду уже 25 лет. За это время он стал нашей большой семьёй. Все мы с нетерпением ждём его открытия – и педагоги, и дети, и родители», – поделилась педагог сада Елена Жарова.
Реконструкцию детского сада проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы стартовали в начале 2023 года. Детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям.

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#подмосковье
#московская область
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Путин рассказал о Всемирном фестивале молодёжи 2024 года
Путин: фестиваль молодёжи позволит построить справедливый мир
21 ноября 2023, 19:57

Фото: iStock/rusak

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи сообщил, что сочинское мероприятие поможет построить многополярный мир и консолидировать молодёжь.
В своём видеообращении российский президент сообщил участникам, что фестиваль молодёжи станет большим шагом навстречу к формированию справедливого, многополярного мира, а также сможет создать прочные основы для сотрудничества между странами.

Всемирный фестиваль молодёжи стартует в начале марта 2024 года. Он будет проводиться в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира. 

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств. 

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#молодёжь
#владимир путин
#сочи
#россия
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Перебои с электричеством в деревне Пешки обещали восстановить до конца года
21 ноября 2023, 19:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Перебои с электроснабжением в деревне Пешки городского округа Солнечногорск вызваны обновлением сетей. Завершить его планируют до конца года, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«В Солнечногорске «Россети» сейчас занимаются обновлением электросетей. Поэтому переключение и замена трансформаторов приводят к отключению электроэнергии. В планах – завершить работы до конца года», – сказал Самарин в ходе встречи жителей городского округа с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
На перебои с электроснабжением пожаловались жители деревни Пешки. Как пояснил губернатор, сети в небольших населенных пунктах безнадёжно устарели, старых моделей трансформаторов уже не производят. Власти Подмосковья модернизируют систему, и это предполагает временные неудобства. 
 
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#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Фаевская обсудила на правозащитной конференции безопасность в интернет-пространстве
21 ноября 2023, 19:14

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в конференции, посвящённой 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
На конференции затронули темы создания альтернативы западной системе неправительственных организаций, а также организации безопасности в интернет-пространстве. 
«Права человека – высшая ценность, а защита прав – наша основная задача. Сегодня состоялись интересные дискуссии в области прав человека. Это прекрасная площадка для обмена опытом и наработки стратегий по улучшению защиты прав человека как на местном, так и на глобальном уровне», – сказала Фаевская.
По словам главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, информационная безопасность очень важна. Необходимо обсуждение на международном уровне, чтобы алгоритмы и критерии интернет-пространства были открытыми для общества.

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#московская область
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Депутат Делягин назвал рождение ребёнка «билетом в бедность»
Депутат Делягин: демографический кризис вызван бедностью россиян
21 ноября 2023, 19:09

Фото: iStock/SewcreamStudio

Для большинства россиян рождение ребёнка становится «билетом в бедность», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий сообщил, что главными причинами демографического кризиса в России является бедность населения и отсутствие у людей смысла жизни и планов на будущее. Также на ситуации негативно сказывается оптимизация здравоохранения. 

По словам Делягина, для многих россиян рождение первого ребёнка может стать «билетом в один конец – в бедность», а второй может привести супругов к нищете. 

Что касается системы здравоохранения, её оптимизация, по мнению депутата, превратила медицину в «здравозахоронение». В настоящее время 30% женщин не могут рожать детей по различным медицинским причинам. 

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