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Российские учёные создали нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ

17 октября 2023, 15:34
Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Российские учёные разработали специальную нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ, а также других энергосистем.
Отмечается, что разработка принадлежит учёным из Уральского федерального университета (УрФУ), Новосибирского государственного технического и Рижского технического университетов.

Так, новая нейросеть может делать суточные прогнозы колебаний использования электричества с точностью 98,75%, что позволяет существено оптимизировать работу энергосистем.


«Модель может прогнозировать график электропотребления на сутки вперёд, она использует значения потребления за несколько прошлых дней, метеорологические данные, номер дня недели, вид дня: рабочий или выходной», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник кафедры электротехники УрФУ Павел Матренин.

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#технологии
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Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск для получения больших денег
Юрист Южалин рекомендовал брать отпуск в ноябре
17 октября 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что для того, чтобы получит больше отпускных, лучше взять отпуск на работе в ноябре.
Он подчеркнул, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать работнику отпуск.

«По ТК РФ, ежегодно 4 ноября является нерабочим праздничным днём. В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесён на понедельник, 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд. Так как в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными будет небольшой», — прокомментировал в беседе с RT Южалин.

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#отпуск
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#праздник
#работа
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Представительница Подмосковья взяла титул «Миссис Россия International beauty»
17 октября 2023, 15:15

Фото: сайт администрации г. о. Химки

Елена Тараненко из Химок стала одной из победительниц конкурса замужних женщин «Миссис Россия International 2023». Национальный финал прошёл в Ростове-на-Дону, говорится на сайте городского округа.
Химчанка была удостоена одного из главных титулов – «Миссис Россия International beauty». Таким образом, она получила право представлять Россию на международном уровне в Китае. Ей также вручили награды в номинациях «Миссис Россия International – Центральный федеральный округ» и «Мисс благотворительность» от воспитанников социального центра поддержки детей.  
 
За титулы боролись финалистки из Татарстана, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов России. В течение недели они участвовали в таких конкурах, как представление видеовизитки, презентация национального костюма и национальных блюд, творческий номер. Кроме того, девушки рассказали о своих благотворительных инициативах. 
 
В проекте участвовали замужние женщины, победившие на региональных отборочных этапах, а также имеющие достижения в социальной сфере. 

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#подмосковье
#московская область
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Политолог Орлов предложил расширить срок скидки на штрафы за нарушения ПДД
17 октября 2023, 15:13

Фото: istockphoto.com/blinow61

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить срок действия скидок на штрафы за нарушения правил дорожного движения для автомобилистов, которые были зафиксированы камерами.
Он предложил увеличить срок скидок с 20 дней, установленных сейчас, до 30 или 40.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней, в случае если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации и находится в поездке с туристическими или иными целями», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы ГИБДД Михаила Черникова.

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#штрафы
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Серпуховские школьники приняли участие в межрегиональном фестивале
17 октября 2023, 15:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Гимназисты из Серпухова приняли участие в IX Межрегиональном фестивале интеллектуальных игр «Изумрудный город». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Игры проходили с 14 по 15 октября в городе Липецк.Всего в турнире приняли участие более 40 команд. Подмосковье представляли команды «Время видели?!» и «Холодильник знаний».

Турнир проходил по четырем дисциплинам: основная, дополнительная, «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальная солянка».

В дополнительной дисциплине «Время видели» стала победителем и заняла второе место в «Эрудит-квартете». Команда «Холодильника знаний» стала обладателем бронзы в «Медиа-играх» и четвертыми в «Эрудит-квартете».

Кроме этого, обе команды в своих возрастных категориях заняли четвертое место.

Стоит отметить, что соревнования проводились каждый день по 8-9 часов.

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Pornhub прокомментировал передачу Израилю денег с видео порноактрисы Мии Халифы
Pornhub опроверг передачу Израилю денег с видео поддержавшей Палестину Халифы
17 октября 2023, 14:54

Фото: istock / fabioderby

Сервис по просмотру видео для взрослых Pornhub дал комментарий на передачу финансов Израилю c доходов от видео бывшей порнозвезды Мии Халифы. В беседе с изданием Indy100 компания опровергла эту информацию.
Сведения о том, что сервис якобы передаст деньги от видеороликов с девушкой в фонды помощи Израилю, стали появляться в социальной сети X (ранее Twitter). Кроме того, информация была приведена в ролике с лого американского телеканала MSNBC.

«Миа Халифа потеряла свой заработок с видео на Pornhub. Так порнозвезда заплатила за свою поддержку ХАМАС», — говорилось в видео.
Напомним, ранее Миа Халифа публично поддержала ХАМАС, она также призывала «освободить Палестину». Также Миа Халифа лишилась контракта с Playboy после публичной поддержки исламистского движения. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#twitter
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Жигунов назвал Сергея Сивохо добрым и талантливым парнем
17 октября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Российский актёр театра и кино Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о телеведущем, шоумене и актёре Сергее Сивохо, отметив, что последний был добрым и талантливым.
«Мы с Сергеем были знакомы задолго до «Моей прекрасной няни». Мы часто пересекались на других съёмках, в программах и на театральных представлениях. Могу о нём сказать только хорошее: добрый, весёлый и очень талантливый парень. Своим появлением он мог скрасить даже самый пасмурный день», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Жигунов.

Он также добавил, что долгое время не общался с Сивохо и не знал о его состоянии.

Как передаёт utro.ru, ранее представительница Союза писателей ДНР Анна Ревякина поделилась в социальных сетях о том, что некоторое время назад появилась информация о смерти Сивохо, однако позже такие сообщения опровергли.

Но сегодня утром, 17 октября, в СМИ снова появились сообщения о смерти артиста.

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#сми
#информация
#квн
#смерть
#артист
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«Возбуждение национальной розни»: Экономист Зубец назвал позорной новую купюру 1000 рублей
Экономист Зубец раскритиковал новую купюру номиналом 1000 рублей
17 октября 2023, 14:40

Фото: IStock/Fascinadora

Центробанк показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На купюре 1000 рублей появились Нижегородский кремль и Волга, на оборотной стороне изобразили башню Сююмбике с полумесяцем, а рядом православный храм без креста, который разорили ещё в советские годы и сейчас используют под музей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец раскритиковал дизайн купюры номиналом 1000 рублей. В эфире «Радио 1» он заявил, что это может способствовать возбуждению национальной розни.
«Храм без креста – это оскорбление и унижение, причем этот храм ниже башни в Казани с полумесяцем. Я не понимаю, куда смотрели наши руководители, которые отвечали за дизайн банкнот. Это откровенный позорный провал, рисовать такое нельзя. Понятно, что это возбуждение национальной розни. Как они теперь будут выкручиваться, я не понимаю. Кино про банкноты уже снято, оно уже пошло в народ, и те, кто захочет покачать Россию, этим воспользуются», — отметил он.
При этом, экономист отметил дизайн пятитысячной купюры. Напомним, на нынешней купюре этого номинала на лицевой стороне изображены памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и набережная в Хабаровске. По мнению собеседника, образ графа негативно воспринимался в Китае, поэтому его решили убрать.
«Муравьев-Амурский негативно воспринимается в Китае, он считается одним из агрессоров. Мы ничего не подрисовываем под Китай, но травмировать их тоже не надо. У них есть большое количество отвязанных националистов, и давать пищу этим фрикам, которые на этой почве начнут раскручивать русофобию, не нужно», — заметил Алексей Зубец.
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#памятник
#дизайн
#рф
#храм
#рубль
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Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов
17 октября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/eco2drew

Житель Великобритании нашёл на берегу моря ценное вещество.
Издание Daily Mail сообщает, что 37-летний Патрик Уильямсон увидел на водорослях необычный камень во время прогулки с собакой на пляже в Шотландии. На светло-серой поверхности камня виднелись коричневые и янтарные прожилки. Уильямсон сразу понял, что ему попалась амбра. Он был наслышан об этой загадочной субстанции, ведь он работал на рыболовецком судне. 
 
Амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Иногда её называют рвотой кашалотов. За сгустки данного вещества готовы платить 40 тысяч долларов (примерно 4 млн рублей) за килограмм. Уильямсон проткнул камень раскалённой иголкой: настоящая амбра должна плавиться и испускать характерный запах.
 
«Она повела себя именно так, как должна вести себя амбра. Люди говорят мне, что нужно отнести ее в университет Глазго, чтобы там ее проверили. В следующий выходной так и поступлю»,-рассказал о своих планах мужчина.
Находка весит 156 граммов. Если подлинность подтвердится, Уильямсон выручит за неё несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей).

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#новости
#рыбалка
#пляжи
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Юрист Андрушкевич заявил о необходимости проверять недвижимость перед покупкой
17 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/Perawit Boonchu

Юрист Никита Андрушкевич заявил, что перед покупкой недвижимости требуется полная её проверка для минимизации всех рисков и спасения от мошенничества.
Он отметил, что, в первую очередь, требуется договариваться с собственником, если речь идёт о покупке вторичного жилья, и ни в коем случае не передавать деньги через посредников. Как передают «Дни.ру», эксперт рекомендовал запрашивать выписки из ЕГРН, а также документы о семейном положении собственника (для того, чтобы убедиться, что нет претендентов на долю в квартире). Также нужно убедиться, что в жилье не зарегистрированы несовершеннолетние, а также, в том, что собственник является дееспособным.

Ранее сообщалось, что в районе Москвы Хорошево-Мневники строятся четыре дома для переселения по программе реновации.

«Сегодня на территории района Хорошево-Мневники для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома площадью 62,2 тыс. кв. м. В проектировании находится два объекта жилой площадью 25 тыс. кв. м», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

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