Российские учёные создали нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin
Российские учёные разработали специальную нейросеть для оптимизации работы ТЭЦ, а также других энергосистем.
Отмечается, что разработка принадлежит учёным из Уральского федерального университета (УрФУ), Новосибирского государственного технического и Рижского технического университетов.
Так, новая нейросеть может делать суточные прогнозы колебаний использования электричества с точностью 98,75%, что позволяет существено оптимизировать работу энергосистем.
Читайте также:
Японские учёные запечатлели общение растений в реальном времени
Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении
Так, новая нейросеть может делать суточные прогнозы колебаний использования электричества с точностью 98,75%, что позволяет существено оптимизировать работу энергосистем.
«Модель может прогнозировать график электропотребления на сутки вперёд, она использует значения потребления за несколько прошлых дней, метеорологические данные, номер дня недели, вид дня: рабочий или выходной», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник кафедры электротехники УрФУ Павел Матренин.
Читайте также:
Японские учёные запечатлели общение растений в реальном времени
Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении
Мелисса Тимофеева