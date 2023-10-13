Российские учёные создали нейросеть для собеседования менеджеров

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Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали приложение на основе нейросети, которое поможет повысить качество собеседования менеджеров по продажам.
«Мы разработали онлайн-приложение, которое помогает специалисту по подбору кадров выявлять наилучших соискателей при собеседовании продажников по анализу ключевых характеристик для специалистов данной сферы. Для этого наше программное обеспечение анализирует модель личности по видеозаписи поведения работника на собеседовании», — прокомментировал в беседе с Газета.ру старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.
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