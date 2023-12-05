Российские учёные создали первый спасательный робот-шнекоход

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Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций.
Отмечается, что робот может ходить по воде, земле и болоту.
Аналогов такому роботу шнекоходу в нашей стране нет, подобное изобретение есть у канадцев.
Ранее «Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.
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Аналогов такому роботу шнекоходу в нашей стране нет, подобное изобретение есть у канадцев.
«Созданный робот-шнекоход не имеет колес или гусениц, а перемещается в различных направлениях с помощью двух винтов Архимеда – шнеков. Транспортное средство с данным типом движителя значительно превосходит по проходимости традиционные варианты», – заявил в беседе с Газета.ру руководитель проекта, инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.
Ранее «Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.
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Мелисса Тимофеева