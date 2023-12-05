Российские учёные создали первый спасательный робот-шнекоход

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице будут повышены минимальные пенсии, а также проиндексированы соцвыплаты уже с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат москвичам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, будут увеличены единовременные и ежемесячные соцвыплаты для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям студентов и других льготных категорий москвичей.Также надбавку получат ветераны ВОВ и участники обороны Москвы, труженики тыла, дети войны, реабилитированные граждане. Увеличат выплаты и для Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Соцтруда, Герояев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и родителей.При этом увеличатся выплаты юбилярам супружеской жизни, а также долгожителям, которым исполнилось 100 лет и более.Столичные власти также подготовили единовременные выплаты к годовщинам Победы в ВОВ, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.Размеры выплат будут определены мэром и правительством Москвы.