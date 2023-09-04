Российские учёные создали прибор для определения личности по венам

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Так, новая система может обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения, а отсканированный участок ладони подаётся алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.
«Метод идентификации по рисунку вен ладони – один из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности. Количество разработок невелико, отмечена слабая конкуренция. Системы идентификации по рисунку вен удобны в пользовании, скорости работы, точности, но цена моделей очень высокая. Наша система дешевле без потерь в качественных характеристиках», – пояснил в беседе с Газета.ру доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев.
Он добавил, что актуальность такого прибора повышается в виду импортозамещения.
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