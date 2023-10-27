Российские ВКС получили на вооружение самый мощный в мире вертолет

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Военно-космические силы (ВКС) РФ получили в этом году в свое распоряжение самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В. Об этом рассказал начальник армейской авиации Игорь Романов.
Машина оборудована новейшим интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Это позволяет управлять ею днем и ночью с точным выполнением автоматического полета по заданному маршруту, выходом в нужную точку и заходом на посадку. Бортовой комплекс противоракетной обороны обеспечивает надежную защиту от систем ПВО. Экипаж Ми-26Т2В состоит из пяти человек.
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Александр Бойцов