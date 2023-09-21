Российские власти потребовали объяснений от Исинбаевой, отрекшейся от Путина

Фото: сайт Кремля
Представители российской власти призвали спортсменку Елену Исинбаеву объяснить удаление фотографии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Утро.ру»
Из соцсетей спортсменки пропала фотография с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана во время проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Опубликовала её Исинбаева в 2017 году, когда заявляла о присоединении к Putin Team.
Первой, как сообщает «Утро.ру», отреагировала на это депутат Светлана Журова. Она предположила, что аккаунт спортсменки был взломан, или, что фото вообще не было на её личной странице. Депутат призвала Исинбаеву объяснить этот инцидент.
С таким же призывом выступил депутат Дмитрий Свищев, который заявил, что скрытные действия Исинбаевой в соцсетях неясны, поэтому она должна открыто рассказать о причинах своих действий.
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Первой, как сообщает «Утро.ру», отреагировала на это депутат Светлана Журова. Она предположила, что аккаунт спортсменки был взломан, или, что фото вообще не было на её личной странице. Депутат призвала Исинбаеву объяснить этот инцидент.
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Анастасия Чинкова