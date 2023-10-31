Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

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Силы Российской Федерации с поддержкой авиации и артиллерии отразили девять атак, совершенных украинскими вооруженными силами на купянском направлении за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе боевых действий на купянском направлении, подразделения группировки «Запад» успешно отразили девять атак штурмовых групп, принадлежащих 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригадам, в районах Синьковки и Теньковки. При этом были задействованы авиация и артиллерия.
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Артем Кузьмин