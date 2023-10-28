Российских медработников освободят от выполнения немедицинских обязанностей

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В России планируют освободить врачей от немедицинских функций, чтобы увеличить время приёма пациентов. Об этом в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Кроме того, министр здравоохранения заявил, что увеличению времени приёма пациентов поспособствует внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». Она представляет из себя чёткий план организации пространства медицинского учреждения, начиная от расположения регистратуры и заканчивая информационными таблицами на стенах и полу здания.
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