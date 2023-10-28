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Российских медработников освободят от выполнения немедицинских обязанностей

Мурашко: медработников освободят от немедицинских обязанностей
28 октября 2023, 16:27
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

В России планируют освободить врачей от немедицинских функций, чтобы увеличить время приёма пациентов. Об этом в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что перед министерством стоит сложная задача – увеличение производительности труда. Реализация этого проекта состоит из нескольких разделов, один из которых предполагает освобождение медицинских работников от обязанностей, которые напрямую не связаны с их деятельностью. По словам Мурашко, такие функции должны выполнять колл-центры и специалисты иных отраслей.

Кроме того, министр здравоохранения заявил, что увеличению времени приёма пациентов поспособствует внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». Она представляет из себя чёткий план организации пространства медицинского учреждения, начиная от расположения регистратуры и заканчивая информационными таблицами на стенах и полу здания.

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В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»
28 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В каширский автопарк скорой помощи поступила новая машина Газель Next, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы получили новую машину марки Газель Next. Она оснащена дизельным двигателем, соответствует всем современным требованиям. Поскольку машина тяжелая, она себя показывает хорошо как в черте города, так и на сельских дорогах. У нее хорошая проходимость», - прокомментировал ситуацию механик Каширской ПСМП Вадим Жариков.

Отмечается, что внутри автомобиля находится все необходимое для медицинского персонала и пациентов. 

Напомним, новая подстанция скорой медицинской помощи открылась в Кашире совсем недавно. В настоящий момент в каширском автопарке скорой помощи есть десять машин скорой помощи, семь из которых совершенно новые. Эти автомобили находятся в распоряжении семи бригад.

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В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы

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#машина
#подмосковье
#кашира
#скорая помощь
#медики
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В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы
28 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/nilimage

В детском саду Каширы провели Всероссийский урок защиты природы, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Всероссийский урок для дошкольников получил название «Эколята - молодые защитники природы».

Целью урока стало просвещение будущих защитников природы, ознакомление совсем юных россиян с основами такого важного понятия как «экологическое поведение». 

Воспитанникам детского сада показали увлекательные видеоролики, а также провели интерактивное путешествие по экотропинке. Детям также рассказали немного больше о домашних животных и о роли собак в жизни человека.

Проводить подобные уроки крайне важно, чтобы подрастающее поколение осознавало ответственность и чувствовало искреннюю любовь к окружающему нас миру.

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#уроки
#подмосковье
#кашира
#детский сад
#природа
#животные
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Глава Каширы Шувалов поздравил сельских старост с профессиональным праздником
28 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/eggeeggjiew

В Кашире впервые в истории поздравили старост с профессиональным праздником, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В 2023 году сельские старосты впервые отметили свой профессиональный праздник.

С этим событием их поздравил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Церемония состоялось в Доме культуры в Ожерелье.

«Старосты — это неравнодушные жители, выражающие интересы своих односельчан. Именно вы, старосты, озвучиваете те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, – провести газ, наладить ситуацию с водой, отремонтировать дорогу. Своей работой вы помогаете улучшить условия жизни в деревнях и поселках», - с такой речью перед старостами выступил Шувалов. 

Он также отметил, что именно благодаря этим активным гражданам удается выстроить диалог между местными жителями и органами власти.

Шувалов виновникам торжества благодарственные письма и подарки, а после старосты смогли посмотреть праздничный концерт. 

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#праздник
#кашира
#жители
#церемония
#подмосковье
#михаил шувалов
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В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты
28 октября 2023, 14:43

Фото: iStock/Ridofranz

В Каширском колледже «Московия» состоялось посвящение в студенты, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Торжественное посвящение состоялось в Каширском корпусе «Ожерелье» колледжа «Московия».

Это ежегодное мероприятие проводится в честь старта самого яркого и насыщенного периода в жизни любого человека. Вчерашние школьники вступают во взрослую жизнь, где получают возможность приобретать бесценные знания, развиваться и приобретать друзей. 

Первокурсники принесли торжественные клятвы студентов и получили свои зачетные книжки.

Представители преподавательского состава поздравили будущих профессионалов и дали им неоценимые напутствия.

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#студенты
#кашира
#подмосковье
#мероприятия
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В Кашире завершается ремонт плоской крыши дома № 9 в Колодезном переулке
28 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/coffeekai

В Кашире завершают ремонт плоской крыши дома № 9, расположенного в Колодезном переулке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ремонтные работы были организованы после обращения местных жителей. 

Работы выполняются подведомственной организацией Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области региональным Фондом капитального ремонта.

Отмечается, что эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» еженедельно совершают выезды на объект для качественного контроля хода ремонтных работ. 

По информации на 25 октября уже были выполнены 25 процентов работ.

Напоминаем - если вы хотите, чтобы в вашем доме провели капитальный ремонт - необходимо обратиться в каширскую администрацию и управляющую компанию.

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#подмосковье
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#крыша
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Уголовное дело оставившего Крымский мост без защиты полковника передано в суд
28 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Во 2-й западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к недостаточной защищенности Крымского моста.
Как установило следствие, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два радиолокационных комплекса для защиты Крымского моста от беспилотников. Полковник Волков приступил к выполнению задачи только в сентябре, когда в ведомстве уже планировалось закрытие финансового года, передает «Коммерсант». Тогда он поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА». Следователи считают, что Волкову было известно, что данные комплексы не отвечают условиям технического задания.

На приобретение оборудования было израсходовано 395 миллионов рублей. Однако в результате важный стратегический объект в условиях проведения СВО оказался уязвим для огневого поражения противником. Сам Волков отрицает вину, утверждая, что не мог повлиять на предмет закупки и закупочную стоимость. Ожидается, что материалы дела будут рассматриваться в закрытом режиме.

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#сво
#крымский мост
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Школьники из Каширы приняли участие в интеллектуальной программе на «Культуре»
28 октября 2023, 14:13

Фото: iStock/shironosov

Каширские школьники приняли участие в интеллектуально-развлекательной программе на ТВ-канале «Культура», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Городской округ Кашира на программе представили ученики школы №7. 

В интеллектуально-развлекательной программе «Мы - грамотеи!» школьники соревновались в знаниях родного русского языка.

Ученики смогли выполнить задания по самым разным направлениям, включая грамматику, орфографию, лексику и орфоэпию, а также историю русского языка. 

Представители администрации Каширы заявили, что гордятся воспитанниками школы №7, а также пожелали им дальнейших успехов!

Посмотреть программу с юными каширянами можно по этой ссылке: https://smotrim.ru/video/2698795.

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#школьники
#кашира
#ученики
#подмосковье
#русский язык
#программа
#тв
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Глава Каширы Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город»
28 октября 2023, 14:00

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Экологическую акцию провели рядом с Домом культуры имени Ленина Каширы.

Михаил Шувалов лично высадил саженцы голубых елей. Вместе с главой городского округа посадкой деревьев занялся каширский путешественник Александр Морозов. Он является мировым рекордсменом по кругосветному путешествию на автомобиле «УАЗ».

Шувалов, Морозов и волонтёры высадили голубые ели, саженцы для которых путешественник вырастил сам. Отмечается, что семена для будущих гигантов он собрал у стен Кремля. Саженцами он также поделился с городским парком Каширы.

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#саженцы
#семена
#кашира
#подмосковье
#михаил шувалов
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Израиль разрешил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
28 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/IvanSpasic

Израиль принял решение допустить 28 октября въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что грузовики доставят в Газу питьевую воду, продовольствие, лекарства и топливо.

В настоящее время грузовики находятся на границе, их проверяет израильская погранслужба.

Кроме того, Хагари в очередной раз обратился к жителям северной части сектора с призывом эвакуироваться на юг анклава, где жителям уже предоставляется необходимая гуманитарная помощь. 

Ранее сообщалось, что Израиль уже открывал КПП Рафах для доставки гуманитарных грузов. На время проезда автоколонны, обстрелы прекращались. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
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#топливо
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