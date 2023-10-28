Российских медработников освободят от выполнения немедицинских обязанностей





Он отметил, что перед министерством стоит сложная задача – увеличение производительности труда. Реализация этого проекта состоит из нескольких разделов, один из которых предполагает освобождение медицинских работников от обязанностей, которые напрямую не связаны с их деятельностью. По словам Мурашко, такие функции должны выполнять колл-центры и специалисты иных отраслей.Кроме того, министр здравоохранения заявил, что увеличению времени приёма пациентов поспособствует внедрение информационных систем и системы «Проектный офис». Она представляет из себя чёткий план организации пространства медицинского учреждения, начиная от расположения регистратуры и заканчивая информационными таблицами на стенах и полу здания.Мурашко рассказална российском рынкеМурашко сообщил, сколько тратится наМурашко рассказал, сколько