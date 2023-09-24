Российский блогер заработал сотни миллионов на незаконных лотереях

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На Сахалине организатор незаконной лотереи стал фигурантом уголовного дела, в котором ему предъявляют обвинения в получении сотен миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
Согласно информации, официального представителя МВД Ирины Волк, по предварительным данным, сахалинский блогер использовал социальные сети для продажи сертификатов стоимостью две тысячи рублей, предоставляющих доступ к товарам и услугам. Затем он организовывал розыгрыши призов среди обладателей этих сертификатов, не имея регистрации как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, и не имея соответствующего разрешения.
Деньги перечислялись на банковский счет организатора лотереи. Кроме того, он воспользовался банковскими картами, зарегистрированными на имена своих родственников. По имеющимся данным, за период с 2021 по 2023 год злоумышленник незаконным образом заработал 256 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело на основании пункта «б» части второй статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное предпринимательство»). Расследование данного инцидента продолжается.
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Деньги перечислялись на банковский счет организатора лотереи. Кроме того, он воспользовался банковскими картами, зарегистрированными на имена своих родственников. По имеющимся данным, за период с 2021 по 2023 год злоумышленник незаконным образом заработал 256 миллионов рублей.
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Артем Кузьмин