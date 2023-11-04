Российский боксёр Денис Лебедев посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»

Фото: Радио 1
Профессиональный боксёр, муниципальный депутат подмосковного города Чехов Денис Лебедев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия».
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Лебедев отметил, что гордится подмосковным регионом, который развивается стремительными темпами. Депутат отметил развитие новых технологий, благоустройство городов и строительство новых больниц и учебных заведений.
Говоря о форуме, Лебедев сравнил его со спортивным соревнованием между регионами за право считаться лучшим. По его словам, по завершении форума, можно будет выбрать несколько лучших российских регионов, на которые можно будет равняться.
Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ. Торжественное открытие состоялось в субботу, 4 ноября. Подмосковье представило на выставке свой красочный стенд, оснащённый различными интерактивными девайсами, с помощью которых гости смогут узнать о достижениях региона.
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Говоря о форуме, Лебедев сравнил его со спортивным соревнованием между регионами за право считаться лучшим. По его словам, по завершении форума, можно будет выбрать несколько лучших российских регионов, на которые можно будет равняться.
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Анастасия Чинкова