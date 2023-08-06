Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию и предотвратил ее столкновение с космическим мусором. Об это пишет «Роскосмос» в своем телеграм-канале.
По информации Центра управления полетами, двигатели «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были отправлены в космос 6 августа в 5:03 утра по московскому времени и проработали 196 секунд.
В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.
Напомним, что после почти полувекового перерыва отечественная лунная станция «Луна-25» полетит на естественный спутник Земли рано утром 11 августа.
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В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.
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Дана Игумнова