Российский космонавт Гребёнкин полетит вместе с экипажем NASA на МКС

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
NASA назвало членов экипажа восьмой регулярной миссии пилотируемого корабля Crew Dragon.
На корабле компании SpaceX на МКС отправятся командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, специалист миссии Дженетт Эппс (NASA) и специалист миссии Александр Гребёнкин («Роскосмос»).
В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных перелётах трёх российских космонавтов на корабле Crew Dragon и трёх американских космонавтов на корабле «Союз МС».
1 марта текущего года компании приняли решение расширить соглашение и дополнительно запустить Александра Гребёнкина для совместной работы с американскими астронавтами. Полёт состоится в начале 2024 года.
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В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных перелётах трёх российских космонавтов на корабле Crew Dragon и трёх американских космонавтов на корабле «Союз МС».
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Анастасия Чинкова