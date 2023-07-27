Российский Минздрав расширил список услуг, которые можно получить дистанционно

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Некоторые дополнительные услуги россияне теперь смогут получить дистанционно, заполнив заявку на портале Госуслуг и приложив к ней необходимые документы. Например, медицинские работники теперь смогут быстрее пройти аттестацию и получить квалификационную категорию.
Также для государственных организаций и частных компаний теперь в дистанционном режиме доступны некоторые услуги, упрощающие оформление разрешительной документации в сфере работы с лекарственными препаратами. Теперь стало доступно дистанционное получение заключения о лечебных свойствах лечебной грязи и минеральной воды.
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Александр Бойцов