Российский регион выразил готовность принять россиян, высылаемых из Латвии

Фото: iStock/Belikart
Калининградская область готова принять россиян, высылаемых из Латвии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее поступила информация о том, что из Латвии в ближайшее время будут депортированы свыше трёх тысяч россиян.
По словам сенатора, в регионе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, поэтому россияне из Латвии могут быть приняты на работу.
Шендерюк-Жидков отметил, что по программе переселения соотечественников в Калининградскую область уже прибыли 53 тысячи россиян. Уточняется, что большая часть из них – из Латвии.
В заключение парламентарий выразил надежду на то, что регион может стать новым домом для соотечественников.
Читайте также:
Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
Названо число россиян, решивших вернуться из Латвии после начала СВО
В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов
По словам сенатора, в регионе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, поэтому россияне из Латвии могут быть приняты на работу.
В заключение парламентарий выразил надежду на то, что регион может стать новым домом для соотечественников.
Читайте также:
Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
Названо число россиян, решивших вернуться из Латвии после начала СВО
В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов
Анастасия Чинкова