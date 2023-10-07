Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле

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Информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших.
В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ.
В союзе отметили, что рейсы российских авиакомпаний выполняются в Израиль с задержками. По данным табло аэропорта Бен-Гурион, вылеты российских самолётов проходят согласно расписанию, задержки наблюдаются только на прилёт.
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В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ.
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Анастасия Чинкова