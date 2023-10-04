Уроженец СССР Екимов стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии

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Нобелевский комитет определил лауреатов премии по химии за открытие и синтез квантовых точек. Ими стали американцы Луиc Брю, Мунги Бавенди и уроженец СССР Алексей Екимов. Представители комитета объявили лауреатов на церемонии, которая прошла в Стокгольме.
Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Но, если материя сжимается до наноразмерностей, появляются квантовые явления, а их свойства определяются размером этой материи. Лауреатам по химии в этому года удалось создать частицы настолько микроскопическими, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Ученые пологают, что в будущем квантовые точки смогут внести вклад в гибкую электронику, малюсенькие датчики, помогут в шифровании квантовой связи и помогут создавать более тонкие солнечные элементы.
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