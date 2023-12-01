Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях

В ходе работ по замене отопительных труб в Омске была обнаружена запертая в подвале собака, которую успешно спасли. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Согласно его сообщению, инцидент произошел на улице Моторной, 11.