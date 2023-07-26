Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Фото: iStock/undefined undefined
Москва и Додома подпишут соглашение о гражданском авиасообщении, на петербургском саммите «Россия-Африка», рассказал посол России в Танзании Андрей Аветисян в интервью «РИА Новости».
«На саммите «Россия-Африка» ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами», - прокомментировал ситуацию Аветисян.
Ранее Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях.
«Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам», - отметил Патрушев.
Читайте также:
В США наконец осознали, что погубит их страну
В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост
Шерпа ЮАР заявил, что Путин примет участие во всех обсуждениях саммита БРИКС
Евгения Парфентьева