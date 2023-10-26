Россия и Украина прекратили соглашение о сотрудничестве по развитию КПП

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Россия и Украина прекратили соглашение о сотрудничестве в целях развития контрольно-пропускных пунктов (КПП), соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу было подписанного в Донецке 18 октября 2011 года.
В тексте документа сказано, что расторгнуто это соглашение было еще 11 октября 2023 года, однако, опубликовали его только 26 октября.
Напомним, в январе 2023 года украинские власти решили в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Россией о торгово-экономических представительствах. Он подчеркнул, что действие соглашения о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в России, а также отделений торгового представительства РФ на территории Украине больше не действует.
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В тексте документа сказано, что расторгнуто это соглашение было еще 11 октября 2023 года, однако, опубликовали его только 26 октября.
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Евгения Парфентьева