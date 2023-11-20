Россия может наладить прямое авиасообщение с одной из самых закрытых стран мира

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Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать совершать полёты в Северную Корею. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что на прошедшей недели представители ведомства прибыли с рабочим визитом в КНДР. В ходе переговоров с корейскими коллегами была затронута тема расширения воздушного сообщения между странами. В частности, речь идёт о начале полётов из Москвы и Владивостока в Пхеньян.
В настоящее время совершить полёт в Северную Корею можно только на спецрейсе Air Koryo из Владивостока. А в основном авиасообщение с закрытым государством осуществляется в командировочном трафике.
Росавиация обратилась к двум российским авиакомпаниям с требованием оценить готовность к совершению таких полётов.
Кроме того, издание сообщает, что на туристическом рынке отмечается рост спроса среди россиян к поездкам в Северную Корею. Статистика начала расти после встречи российского президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в сентябре этого года.
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В настоящее время совершить полёт в Северную Корею можно только на спецрейсе Air Koryo из Владивостока. А в основном авиасообщение с закрытым государством осуществляется в командировочном трафике.
Кроме того, издание сообщает, что на туристическом рынке отмечается рост спроса среди россиян к поездкам в Северную Корею. Статистика начала расти после встречи российского президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в сентябре этого года.
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Анастасия Чинкова