Россия обсудит с ЮАР импорт экзотических животных из Лимпопо

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В Россию, возможно, будут импортировать из ЮАР бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.
Ранее российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными.
Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».
Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.
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