Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

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МЧС РФ направило два самолёта Ил-76 с гуманитарной помощью для мирного населения в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — цитирует агентство слова представителя министерства.
В МЧС отметили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. В неё вошли лекарственные препараты, перевязочный материал и гемостатические средства.
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Диана Аванесян