Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов

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В преддверии 1 сентября Россия приобрела цветов на почти 46 миллионов долларов. Преобладающей популярностью пользовались розы и хризантемы, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает РИА Новости.
«В течение августа 2023 года таможенные органы зарегистрировали более 6,4 тысячи тонн свежеотрезанных цветов на сумму свыше 45,8 миллионов долларов США», — подчеркнули в ФТС, добавив, что основное количество цветов было ввезено из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%).Согласно данным ведомства, наибольшая доля импортированных цветов приходится на розы (35%) и хризантемы (28%), а другие свежесрезанные цветы, используемые для создания букетов (включая флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и прочие), составили чуть менее трети — 27%.
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Артем Кузьмин