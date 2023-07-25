Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС

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Россия пришла на помощь NASA, когда федеральное агентство США NASA потеряло связь с МКС. Спустя некоторое время NASA удалось связаться со станцией через российские системы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано.
«Сегодня утром у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует издание слова Монталбано в ходе брифинга.
После обнаружения неполадки NASA обратилась к российским системам, отметил Джоэль Монталбано. В результате связь с МКС была восстановлена и экипажу в космосе разъяснили ситуацию.
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Диана Аванесян