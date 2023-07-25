Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС

В Подмосковье как минимум до конца недели установилась дождливая и грозовая погода. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют жителям при грозах избегать поездок на водоёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Они рассказали, как действовать, если гроза застала врасплох во время купания или рыбной ловли.