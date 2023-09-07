«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна

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«Следим за задержанием обозревателя нашего Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований. Рассчитываем на соблюдение всех процессуальных норм, объективность и беспристрастность следствия», - прокомментировали ситуацию в «Россия сегодня».
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