«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна

Искусственный интеллект в Московской области научился ещё лучше выявлять бродячих животных. Точность определения выросла до 91%.

Искусственный интеллект запущен в рамках запуска плотного проекта, который тестировании в мае 2023 года в Одинцовском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье ИИ-технологии успешно применяются в различных сферах: городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

На данный момент искусственный интеллект определяет безнадзорных собак в округе Коломна.

Искусственный интеллект работает с помощью использования данных с камер системы «Безопасный регион».

«За время работы нейросеть выявила порядка 3700 животных. Среди них более 200 подтвержденных случаев безнадзорных собак», — добавила Надежда Куртяник.

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