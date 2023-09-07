Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна

«Россия сегодня» призвала остановить провокации после задержания Геворкяна

07 сентября 2023, 21:08
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

«Россия сегодня» прокомментировала задержание обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщили в пресс-службе медиагруппы в интервью «РИА Новости».
Ранее Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. По информации СК, Бадаляна и Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

«Следим за задержанием обозревателя нашего Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований. Рассчитываем на соблюдение всех процессуальных норм, объективность и беспристрастность следствия», - прокомментировали ситуацию в «Россия сегодня».


В медиагруппе также призвали прекратить провокации между братскими народами России и Армении.

Читайте также:

Захарова назвала задержание в Армении блогера Бадаляна провокацией Запада

Прокуратура: В Москве таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Велосипедист, обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, прошел полиграф
#задержание
#армения
#ск
#блогер
Читайте нас в
В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям
07 сентября 2023, 21:11

Фото: Минтранс МО

В Московской области с начала года ликвидировали более 200 стихийно образовавшихся проходов к железнодорожным путям. Такие данные привели в подмосковном Минтрансе. Цель такой работы - снижение смертности на железной дороге.
Так называемый «опасные тропы» устранили в 25 городских округах: Балашиха, Богородское, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкинский, Раменское, Реутов, Рузский, Сергиево–Посадский, Солнечногорск, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и  Электросталь. 
 
Как отметили в министерстве, больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям было в Люберцах – 27.
 
По статистике Минтранса, с начала года в Подмосковье зафиксировано 120 случаев гибели на железной дороге. Из них свыше 50 произошло на несанкционированных переходах.
 
В министерстве призвали использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс рублей.

Читайте также:

 МЦД-4: преимущества, схема станций и тарифы

Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек

С открытием МЦД-4 проезд для жителей Подмосковья значительно подешевеет

#минтранс мо
#транспорт
#железная дорога
#переход
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Депутат Госдумы Семигин высказался о классе детей мигрантов в школе Волгограда
07 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/Smederevac

6 сентября из уникального класса, состоящего исключительно из детей мигрантов, ушел единственный говорящий по-русски человек - преподаватель, об этой ситуации высказался депутат Государственной думы председатель думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, в интервью V1.RU.
Необычный класс образовался в 2022 году в филиале школы № 33 поселка Аэропорт в Дзержинском районе Волгоградской области. В августе 2022 года в школе случился небывалый наплыв первоклассников, 14 из них - дети мигрантов из Азербайджана и Таджикистана. Поскольку уровень знания у всех них был крайне низким - детей решили определить в один «Ж» класс. 

«Необходимо совершенствовать всё законодательство и нормативно-правовую базу в сфере миграции. Кроме того, еще вчера надо было создавать закон о социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию Семигин.

По его словам, создание такого класса выглядит вполне себе логичным в том случае, если знание языка этих детей находится на одном уровне. Обучение языку страны, в которой они проживают - первоочередное дело. 

К тому же, депутат отметил, что преподаватель также не должен становиться заложником ситуации, в которой одну часть детей пр иходится обучать языку, а других всем остальным предметам в рамках одного класса.

Читайте также: 

Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций

СК: Уголовное дело возбуждено против американца, пытавшегося выкрасть ребенка через Калининград

Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23
#дети
#школы
#обучение
#депутат
#мигранты
Читайте нас в
В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии
Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о 13-й пенсии перед Днем рождения
07 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед Днем рождения, сообщили в пресс-службе Чернышова в интервью «РИА Новости».
«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», - объяснили в тексте законопроекта. 

В пояснительной записке уточняется, что не все пенсионеры в России могут себе позволить накрыть достойным праздничный стол, а тем более сделать самим себе хороший подарок ко Дню рождения. Эта выплата позволит пожилым людям реализовать свои планы в столь важный праздник.

При этом, выплату предлагают добавить ​всем категориям пенсионеров, в том числе работающим.

Читайте также: 

В Думу внесли проект об оценке качества работы чиновников на «Госуслугах»

В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России

Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО


#пенсионеры
#праздник
#выплаты
#подарок
#пенсия
Читайте нас в
В Люберцах обновили сквер на Октябрьском проспекте
07 сентября 2023, 19:49

Фото: Минблаго МО

В Люберцах завершили благоустройство сквера на Октябрьском проспекте, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Сквер расположен на въезде в город и является его своеобразной визитной карточкой.
Теперь в сквере – новая планировка, благодаря чему там стало больше места для кратковременного отдыха. В зоне у перекрёстка установили постамент с надписью «Люберцы», входную арку и скамьи на подвесах. В центре появились скамьи из архитектурного бетона. 
 
На территории проложили новые дорожки из плитки и асфальтобетона, установили информационные стенды. На территории заменили уличное освещение на более современное, уложили газон.

Читайте также:

В Коломне приступили к благоустройству парка Мира

В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали дорожки

В Жуковском завершили работы по благоустройству бульвара

 

#благоустройство
#люберцы
#скверы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов
07 сентября 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги, цитаты из нее приводит CNN.
Американский журналист Уолтер Айзексон написал биографическую книгу о жизни Илона Маска, которая выйдет в тираж 12 сентября. Ранее под авторством Айзексона также вышли биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

«Как я (оказался) в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», - приводит американский телеканала слова Маска из книги. 

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. 

Читайте также: 

Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку беспилотника ВСУ на Брянск

Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА

Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой
#книги
#илон маск
#беспилотник
#интернет
Читайте нас в
Студенты МФТИ теперь смогут добираться на учёбу в метро
07 сентября 2023, 18:55

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Метро пришло к одному из ведущих вузов России – МФТИ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он открыл финишный участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метро – станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
«Это дополнительная возможность студентам приехать и уехать из города, сэкономить время. До Физтеха сделан автобусный маршрут, буквально две остановки. Рядом с новыми станциями расположены и другие крупные предприятия, научно-исследовательские институты», – написал Собянин в своём Telegram-канале. 
Он добавил, что интервалы движения поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» теперь составляют 1,6 минуты против прежних 2,2 минут.
 
Читайте также:

Собянин открыл три новых станции на салатовой ветке

МЦД-4: преимущества, схема станций и тарифы

В России открылась первая станция метро в аэропорту




#сергей собянин
#метро
#физтех
#транспорт
#станция
#мэр
Читайте нас в
Обновлённый лесопарк «Павловская Слобода» откроют 8 сентября
07 сентября 2023, 18:43

Фото: Минкульт МО

Лесопарк «Павловская Слобода» торжественно откроют после благоустройства в городском округе Истра 8 сентября. Его площадь превысит 60 га, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В честь столь важного для региона события подготовлена праздничная программа. Посетителей будут ждать выступления артистов, игры на природе, мастер-классы и многое другое. Гостей угостят мороженым», – поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Сбор гостей начнётся в 14 часов, а открытие лесопарка состоится в 15:30. В концертной программе примут участие ансамбль мажореток «Истра», финалистка детского вокального конкурса «Евровидение 2022» Мила Тананян и артисты театра ростовых кукол «СОФИТ».
 
На детских и спортивных площадках пройдут игры на природе, зарядка для ума и мастер-класс по основам ориентирования. Для любителей спорта организуют мастер-классы по фехтованию, шахматам, тренировку по йоге, гимнастике цигун и увлекательные квесты. 
 
В день открытия в парке начнёт работать прокат велосипедов.

Читайте также:

Андрей Воробьёв проверил работы по благоустройству лесопарка Павловская Слобода

В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей

В Коломне приступили к благоустройству парка Мира


 

#ирина каклюгина
#минкульт мо
#парк
#благоустройство
#истра
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Искусственный интеллект повысил точность определения собак до 91%
07 сентября 2023, 18:27

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Искусственный интеллект в Московской области научился ещё лучше выявлять бродячих животных. Точность определения выросла до 91%.

Искусственный интеллект запущен в рамках запуска плотного проекта, который тестировании в мае 2023 года в Одинцовском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье ИИ-технологии успешно применяются в различных сферах: городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

На данный момент искусственный интеллект определяет безнадзорных собак в округе Коломна.

Искусственный интеллект работает с помощью использования данных с камер системы «Безопасный регион».

«За время работы нейросеть выявила порядка 3700 животных. Среди них более 200 подтвержденных случаев безнадзорных собак», — добавила Надежда Куртяник.

Читайте также:

На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники.

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России.

В Подмосковье начали регистрацию домашних животных.
#подмосковье
#безопасный регион
#технологии
#коломна
#министр
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
Читайте нас в
На акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадят более 101 тыс сеянцев хвойников
07 сентября 2023, 18:14

Фото: Комлесхоз МО

В ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» планируется посадить 101 тыс 730 сеянцев лесообразующих пород Подмосковья – ели и сосны. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Там напомнили, что акция состоится 16 сентября на 24 лесных участках. Более 72 тыс сеянцев сосны посадят на территории Егорьевского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Шатурского лесничеств и лесничества «Русский лес». 29,6 сеянцев ели планируют посадить на территории Бородинского, Дмитровского, Истринского, Клинского, Наро-Фоминского, Талдомского и Шатурского и лесничеств.
 
Выбрать удобную лесную площадку можно на карте геопортала Подмосковья. Для этого нужно зайти в раздел «На карту» и кликнуть сначала на вкладку «Комитета лесного хозяйства МО», а затем — «Наш лес. Посади своё дерево 2023». 

Читайте также:

Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В Московской области заметили первые признаки осени




 

#комлесхоз мо
#наш лес. посади своё дерево
#акция
#экологическая акция
#деревья
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф