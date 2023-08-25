«Россия – страна достижений»: Успей проголосовать за крупнейшие инновации в стране

Фото: iStock/SbytovaMN
Онлайн-платформа «Достижения.РФ» позволила россиянам голосовать за самые передовые проекты, которые прямо сейчас реализуются в нашей стране.
Всероссийский проект «Достижения.РФ» реализуется в рамках выставки «Россия», которая, по поручению российского лидера Владимира Путина, состоится в ноябре 2023 года на ВДНХ.
Целью проекта стало ознакомление граждан России с достижениями и успехами нашей страны в XXI веке. Любой желающий может зайти на сайт «Достижения.РФ» и открыть для себя много невероятных вещей, которые успели усовершенствовать в науке, промышленности, образовании, здравоохранении и других сферах жизни общества.
Комфортный интерфейс сайта имеет такие разделы как: «Достижения России» и «Достижения регионов», и позволяет познакомиться как с общероссийскими инновациями, так и новшествами, введенными в регионах.
Так, например, заглянув на страницу Московской области, можно узнать, что регион является первым в России по изготовлению сыра, и производит пятую часть всех сыров в стране.
Сейчас у россиян есть уникальный шанс – не оставаться в стороне от написания новой страницы в истории страны, а сделать свой вклад в развитие регионов и всей России. Для этого необходимо перейти на сайт «Достижения. РФ» и отдать свой голос за тот проект, который покажется наиболее важным именно вам.
Проголосовать можно по этой ссылке: https://достижения.рф/about
Читайте также:
Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны
Фонд «Защитники Отечества» за время существования получил более 173 тысяч обращений
В Реутове запустили веломаршрут от метро «Новокосино» до будущей станции МЦД-4
Целью проекта стало ознакомление граждан России с достижениями и успехами нашей страны в XXI веке. Любой желающий может зайти на сайт «Достижения.РФ» и открыть для себя много невероятных вещей, которые успели усовершенствовать в науке, промышленности, образовании, здравоохранении и других сферах жизни общества.
Так, например, заглянув на страницу Московской области, можно узнать, что регион является первым в России по изготовлению сыра, и производит пятую часть всех сыров в стране.
«В регионе есть даже целый аграрный кластер — «Сырная долина». В 2022 году там появился новый завод, который будет производить более 5 тыс. тонн твердого сыра в год», - отмечается на сайте.
Сейчас у россиян есть уникальный шанс – не оставаться в стороне от написания новой страницы в истории страны, а сделать свой вклад в развитие регионов и всей России. Для этого необходимо перейти на сайт «Достижения. РФ» и отдать свой голос за тот проект, который покажется наиболее важным именно вам.
Проголосовать можно по этой ссылке: https://достижения.рф/about
Читайте также:
Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны
Фонд «Защитники Отечества» за время существования получил более 173 тысяч обращений
В Реутове запустили веломаршрут от метро «Новокосино» до будущей станции МЦД-4
Евгения Парфентьева