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Россиян попросили воздержаться от посещения МРЭО ГИБДД из-за технических неполадок

МВД: стоит отказаться от посещения МРЭО ГИБДД до устранения неполадок
04 октября 2023, 15:40
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Россиян попросили воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД из-за технического сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.
Уточняется, что из-за неполадок увеличилось время выдачи услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов, а также образовались большие очереди за получением водительских удостоверений.

В пресс-службе отметили, что работа по устранению технических неполадок проводится профильными подразделениями.


В МВД уточнили, что граждане смогут получить госуслугу по регистрации своего транспортного средства сразу же после устранения сбоев на информационных ресурсах ведомства.

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#россияне
#водительские права
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Автодилеры назвали приблизительные цены на новый «Москвич 6» до старта продаж
AutoNews.ru: Цена на новый «Москвич 6» будет начинаться от 2,4 млн рублей
04 октября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Fahroni

Ориентировочные цены на новый «Москвич 6» выяснил корреспондент издания AutoNews.ru, посетив несколько дилерских центров. Продажи автомобиля должны начаться до конца октября.
Новый российский седан будет реализовываться на рынке в трех комплектациях. Производство модели «Москвич 6» стартовало в начале сентября на московском заводе. Тогда же в компании сообщили, что продажи стартуют до конца октября 2023 года.

В одном из дилерских центров сообщили, что ждут машины уже в середине следующей недели. Стоить седан на «механике» будет от 2,7 миллиона рублей, с вариатором — от 3,1 миллиона рублей, сказал менеджер. По его словам, на машины уже выстроилась небольшая очередь.

В другом автосалоне сказали, что ждут «Москвич 6» только в ноябре. Названные цены оказались чуть ниже, чем в первом дилерском центре. Здесь ожидают, что автомобиль будет стоить в районе 2,4-2,6 миллиона рублей, то есть чуть дороже кроссовера. В штатном оснащении новой машины будут круиз-контроль, функция дистанционного запуска и система бесключевого доступа.

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#автомобиль
#производство
#контроль
#цены
#компании
#машины
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Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью
04 октября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Осенью некоторые насекомые становятся еще злее и опаснее. Редакция «Радио 1» расскажет, встречи с какими насекомыми стоит избегать в осеннее время и как от них защититься.

Комнатные мухи


Обычные комнатные мухи опасны тем, что переносят бактерии и болезни. Обыкновенная домашняя муха способна распространять смертельные для человека инфекции. Более низкие температуры воздуха, которые устанавливаются осенью, вынуждают насекомых искать укрытия. Мухи проникают в жилище человека, где питаются, плодятся и оставляют продукты своей жизнедеятельности.

Комнатные мухи особенно опасны для детей. Они могут передать ребенку паразитов, патогены, гепатит, холеру, туберкулез, гонорею, тиф, холеру и даже гангрену. Бороться с насекомыми можно с помощью натуральных растворов с резким запахом. Мухи боятся аромата имбиря, базилика, уксуса, эвкалипта, острого перца и т.д.

К самым опасным видам мух относят жигалок. Они имеют хоботок с хитиновыми зубами, с помощью которого питаются кровью. Мухи-кровососки опасны как для человека, так и для домашних животных. Холода вынуждают мух прятаться в шерсти и пережидать зиму. Их осенняя активность связана с началом сезона оплодотворения. Укус таких мух может вызвать серьезные заболевания.

 

Пауки

 
Осень – лучшее время года для брачных игр этих насекомых. Когда наступают первые холода, пауки стремятся найти укромное место, чтобы пережить зиму самим и обезопасить свое потомство. Самыми опасными пауками в осенний период являются коричневые пауки-отшельники. Паук отшельник в России распространен в средних и южных широтах, севернее они живут в человеческих домах и подсобных помещениях. Их укусы очень болезненны и могут вызвать некроз подкожной клетчатки.

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Осы


                                                                                                                 Фото: iStock/Nataba

Многие заблуждаются, когда полагают, что сезоном активности ос является лето или весна. Осенью осы особенно злы и агрессивны, поскольку запасы еды истощаются и они вынуждены искать пропитание. Рабочие особи с приходом зимы умирают, а оплодотворенные королевы будут искать укрытие, чтобы перезимовать и весной основать новую колонию. В борьбе за свою жизнь, оса может нападать, а укус такой самки может стать для человека, страдающего аллергией, смертельным. Обезопасить себя и свое жилище от проникновения ос можно ловушками для насекомых или специальными спреями.

Клещи


Клещи наиболее активны осенью. В этот период у них отмечается особенная стадия роста, они находят себе пару и откладывают яйца. В жилище клещи могут проникнуть через животного. При этом, клещи могут не впиваться под кожу питомца сразу. Они прячутся в волосяном покрове животного, проникают в комфортную для себя среду и обустраиваются. Они могут переместиться на человека или других животных.

Постельные клопы


Осень – пик сезона постельных клопов. Многие думают, что при соблюдении правил гигиены быта их появления удастся избежать. Однако эти насекомые относительно равнодушны к грязи и антисанитарии. Клопы могут попасть в дом вместе с вещами, которые люди берут с собой на отдых в горы, на море, природу и т.д. Также клопы любят обитать в складских помещениях, подсобках, поэтому вполне могут попасть в жилище с завозом мебели из магазина. Постельные клопы предпочитают обитать в складках матрасов, за картинами, в половицах и т.д.

С медицинской точки зрения, они не представляют опасности для человека, однако доставляют ему дискомфорт и от них очень сложно избавится. Если клопы все же были замечены в доме, от них можно избавиться благодаря полыни, пижме или ромашке. Из растений можно делать спреи и сбрызгивать труднодоступные места. Однако выведение насекомого лучше доверить профессионалам. Клопы непривередливы и быстро приспосабливаются к новым для себя условиям, что затрудняет их уничтожение.

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#клещи
#осень
#насекомые
#гепатит
#болезни
#заболевания
#люди
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В Долгопрудном прошла беседа молодежи с бойцами СВО
04 октября 2023, 15:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В Комплексном молодежном центре Долгопрудного состоялась встреча с действующими участниками СВО. Бойцы стоят на защите родины с сентября прошлого года, сообщила администрация городского округа Долгопрудный.
Школьники, студенты Физтех-колледжа и представителям молодежных общественных организаций внимательно слушали рассказы о службе в мотострелковых войсках.

«Это не просто повестка. Это призыв страны о помощи. А нас так воспитали, что, если потребуется, нужно встать на защиту своего Отечества», - ответил один из бойцов на вопрос уклонения от мобилизации.

Как служба изменила их жизни, какие у них семьи, в какие моменты становится тяжко на фронте и многие другие вопросы задавали ребята. Мужчины честно давали все интересующие молодое поколение ответы.

 «Особенно душевные – детские письма. Они придают силы, очень тепло от них становится, и хочется сделать так, чтобы небо для ребят было всегда мирным, чтобы детство было нормальным, а не как на Донбассе», - подчеркнули во время разговора  бойцы.

Кроме этого, В конце беседы подростки написали письма для солдатам и ещё долго не могли отпустить бойцов.

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#долгопрудный
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Синоптик Шувалов пообещал москвичам первый снег в предстоящие выходные
Синоптик Шувалов спрогнозировал снег в Москве
04 октября 2023, 15:05

Фото: IStock/Maya23K

Первый снег в Москве выпадет уже в предстоящие выходные. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, начиная с пятницы, 6 октября, погода в российской столице начнёт резко меняться. В последний рабочий день на неделе похолодает до 9 … 11 градусов. А уже в первой половине дня субботы выпадет снег.
«В субботу, в утренние часы, в воздухе запорхает снег. Причём запорхает не так, чтобы очень слабо и малозаметно, а основательно. К концу дня или воскресенье утром может образоваться снежный покров. Ещё зелёная листва может покрыться небольшим снегом», — сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что ночные температуры опустятся до нуля, а днём будет 6 ... 8 градусов.

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#погода
#снег
#москва
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В России может появиться реестр должников по алиментам
В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам
04 октября 2023, 14:59

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам.
Уточняется, что в реестр будут включены лица, которые привлечены к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске граждане.

Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России. Ведомство будет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Для этого должно быть заключено соглашение для быстрого получения данных. 

В пояснении к законопроекту сообщается, что введение такой меры позволит качественно исполнять судебные акты, а также станет стимулом для должников выплачивать алименты.

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#госдума
#законопроект
#алименты
#фссп
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Опрос: Россияне хотели бы попробовать себя в роли врача, пилота и актёра
04 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/Rathke

Опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра.
Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.

Также россияне хотели бы попробовать себя в роли чиновника и космонавта.

Как передаёт RT, меньшее число респондентов также отмечало и такие специальности, как программист, дизайнер, водитель, повара учитель, юрист и следователь.

Ранее НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россиян перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость.

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#работа
#опрос
#россияне
#профессии
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Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах
Минобрнауки: В ВУЗах внедрят новую систему образования с 1 сентября 2025 года
04 октября 2023, 13:48

Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

В Высших учебных заведениях России с 1 сентября 2025 года внедрят новую систему образования. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев на заседании комитета в Госдуме, его слова передают РИА Новости.

«Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования – это 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — рассказал Афанасьев.
Заместитель главы Минобрнауки также обратил внимание на то, что новые стандарты будут созданы для укрупненных групп специальностей и смогут обеспечить гибкость программ образования.

Также Дмитрий Афанасьев заявил, что в рамках тестирования проекта приняли 4044 человека, среди которых 250 студентов будут обучаться на коммерческой основе.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что необходимо создать систему скидок для успешно обучающихся студентов, которые получают образование на платной основе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобрнауки
#новости
#рф
#студент
#образование
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Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников
04 октября 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой создать систему скидок для тех студентов, обучающихся на коммерческой основе, которые демонстрируют успехи в учёбе.
Он отметил, что в стране уже есть вузы, которые практикуют помощь в оплате обучения тем, кто успешен в учёбе. Однако такие системы есть далеко не везде. А между тем, считает эксперт, подобные меры могли бы служить стимулом для обучающихся добиваться успехов в освоении навыков и знаний профессиональной деятельности.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории РФ относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — приводит RT текст обращения Орлова на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

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#вузы
#студенты
#образование
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Эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России
Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала минусы от ужесточения оборота препаратов для аборта
04 октября 2023, 13:27

Фото: Istock/SabdiZ

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Согласно тексту, препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат будут подлежать предметно-количественному учёту. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева рассказала «Радио 1», какую угрозу это создаёт для россиян.
По словам специалиста, препаратов меньше не станет, но клиники должны будут отчитываться о закупках и выдаче медикаментов. Также есть риск, что из аптек пропадут некоторые препараты, которые содержат мифепристон.
«Мифепристонсодержащие препараты используют для лечения миомы и экстренной контрацепции. Все они продаются в аптеках. А это ужесточение может привести к тому, что аптеки будут отказываться от закупок и продажи этих препаратов, чтобы меньше лишних хлопот создавать. Это не точно, но такое может быть», — сказала Ерофеева.
Также врач подчеркнула, что усилия Минздрава сегодня направлены на то, чтобы снизить спрос на аборты среди россиянок. Однако, по её мнению, министерство должно акцентировать внимание на методах контрацепции, которые помогут не довести до прерывания беременности.
«Все усилия Минздрава направлены на то, чтобы уменьшить спрос на прерывание беременности, то есть отговорить женщину от процедуры вместо того, чтобы уберечь женщину от нежелательной беременности. Ведь аборт – это прерывание именно нежелательной беременности, которая возникла случайно, несвоевременно, которая женщине изменит жизнь в худшую сторону. Женщина прерывает беременность по этим причинам, а не потому, что с мужем поссорилась. И внимание нужно сконцентрировать на эффективной контрацепции, чтобы они выбирали не аборт, а предохранение», — заключила Любовь Ерофеева.
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