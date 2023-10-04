Россиян попросили воздержаться от посещения МРЭО ГИБДД из-за технических неполадок

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Россиян попросили воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД из-за технического сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.
Уточняется, что из-за неполадок увеличилось время выдачи услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов, а также образовались большие очереди за получением водительских удостоверений.
В пресс-службе отметили, что работа по устранению технических неполадок проводится профильными подразделениями.
В МВД уточнили, что граждане смогут получить госуслугу по регистрации своего транспортного средства сразу же после устранения сбоев на информационных ресурсах ведомства.
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В пресс-службе отметили, что работа по устранению технических неполадок проводится профильными подразделениями.
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Анастасия Чинкова