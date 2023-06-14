Россиян предупредили, что лекарства в аптеках могут подорожать на 20%

Фото: Фотобанк Московской области
Владельцы крупных аптечных сетей предупредили россиян о возможном подорожании препаратов
Представители крупных аптечных сетей предупредили россиян, что стоимость ряда лекарств в РФ может вырасти до 20%. Об этом пишет «Царьград».
Речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. Однако это значительно осложнит приобретение лекарств тем, кто нуждается в них.
Владельцы аптечных сетей подчеркнули, что в случае принятия Госдумой РФ законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов до 5% они будут вынуждены пойти на такой шаг.
Ранее в аналитическом центре НАФИ заявили, что 50% россиян с трудом выплачивает кредиты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. Однако это значительно осложнит приобретение лекарств тем, кто нуждается в них.
Ранее в аналитическом центре НАФИ заявили, что 50% россиян с трудом выплачивает кредиты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян