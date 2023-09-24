Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Фото: IStock/Denis Vostrikov
Размер пенсии может уменьшиться по нескольким причинам, включая ошибки, выявленные в ходе проверки, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Главной из них является ошибка, которая может быть связана с неправильными данными, такими как продолжительность трудового стажа. В этом случае, по словам юриста, пенсионер не несет вины и не должен будет возвращать излишне полученные средства, но его пенсия будет уменьшена с наступлением нового месяца.
По словам Соловьева, размер пенсии по инвалидности может быть уменьшен, если гражданин не своевременно подтвердил свой диагноз. Выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин, у которого истек срок действия вида на жительство, утратит право на получение пенсии.
В случаях, когда требуется вернуть переплату, возможны сложные процедуры разбирательства, которые могут занять продолжительное время. Однако, как отметил юрист, если гражданин изначально представил поддельные документы, это может послужить основанием не только для возврата излишне выплаченных средств, но и для возбуждения уголовного дела по обвинению в мошенничестве.
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По словам Соловьева, размер пенсии по инвалидности может быть уменьшен, если гражданин не своевременно подтвердил свой диагноз. Выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин, у которого истек срок действия вида на жительство, утратит право на получение пенсии.
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Артем Кузьмин