Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов

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Мошенники придумали новую схему с «обновлением» счета. Представляясь сотрудниками банков, они звонят клиентам и уведомляют о якобы подозрительных операциях на их счетах. Об этом пишут «Известия».
Для активации счета жертву просят совершить перевод средств через банкомат, после чего деньги переходят в руки мошенников.
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